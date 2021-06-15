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Новини 15 червня: присяга Вірастюка, реакція на рішення НАТО

Вівторок, 15 червня 2021, 21:06

Вірастюк склав присягу в Раді під вигуки "Ганьба", Зеленський про рішення саміту НАТО: Вдячні, але не побачили конкретних термінів — актуальні новини 15 червня.

Про Вірастюка

Визнаний обраним на проміжних виборах на окрузі №87 від партії "Слуга народу" стронгмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата України.

Частина нардепів викрикували при цьому "Ганьба", колеги зі "Слуги народу" підтримали Вірастюка оплесками.

Про реакцію на рішення НАТО

В Офісі президента заявили, що Україна позитивно сприйняла рішення саміту НАТО про те, що наша держава стане членом Альянсу, а План дій щодо членства є невід’ємною частиною цього процесу.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що ще за кілька днів до саміту НАТО у тексті його декларації не було згадки про ПДЧ для України, яка у підсумку увійшла в схвалений документ.

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