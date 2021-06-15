Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 15 июня: присяга Вирастюка, реакция на решение НАТО

Вторник, 15 июня 2021, 21:06
Новости 15 июня: присяга Вирастюка, реакция на решение НАТО

Вирастюк принес присягу в Раде под крики "Позор", Зеленский о решении саммита НАТО: Благодарны, но не увидели конкретных сроков — актуальные новости 15 июня.

О Вирастюке

Признанный избранным на промежуточных выборах в округе №87 от партии "Слуга народа" стронгмен Василий Вирастюк принес присягу народного депутата Украины.

Часть нардепов выкрикивали при этом "Позор", коллеги из "Слуги народа" поддержали Вирастюка аплодисментами.

О реакции на решение НАТО

В Офисе президента заявили, что Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом Альянса, а План действий по членству является неотъемлемой частью этого процесса.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что еще за несколько дней до саммита НАТО в тексте его декларации не было упоминания о ПДЧ для Украины, которое в итоге вошло в принятый документ.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Только треть сериалов на пяти ведущих украинских телеканалах демонстрируют на украинском языке, остальные – идут по-русски. У языкового омбудсмена называют эту ситуацию катастрофою.

Зеленский вернул в Раду закон об ответственности за недостоверное декларирование — поправки нардепов дают лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях имущество, которым владеют их родственники.

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" объявили бойкот телеканалу "1+1", который они назвали "каналом Зеленского, Медведчука и Коломойского".

Распоряжение Кабмина о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные — этого требует НАПК.

Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на "незаконные действия украинской власти".

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 014 новых случаев заболевания COVID-19, 77 человек умерли, выздоровели 5511 пациентов.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: