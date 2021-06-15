Новости 15 июня: присяга Вирастюка, реакция на решение НАТО

Вирастюк принес присягу в Раде под крики "Позор", Зеленский о решении саммита НАТО: Благодарны, но не увидели конкретных сроков — актуальные новости 15 июня.

О Вирастюке

Признанный избранным на промежуточных выборах в округе №87 от партии "Слуга народа" стронгмен Василий Вирастюк принес присягу народного депутата Украины.

Часть нардепов выкрикивали при этом "Позор", коллеги из "Слуги народа" поддержали Вирастюка аплодисментами.

О реакции на решение НАТО

В Офисе президента заявили, что Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом Альянса, а План действий по членству является неотъемлемой частью этого процесса.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что еще за несколько дней до саммита НАТО в тексте его декларации не было упоминания о ПДЧ для Украины, которое в итоге вошло в принятый документ.

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