Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новости 15 июня: присяга Вирастюка, реакция на решение НАТО

Вторник, 15 июня 2021, 21:06

Вирастюк принес присягу в Раде под крики "Позор", Зеленский о решении саммита НАТО: Благодарны, но не увидели конкретных сроков — актуальные новости 15 июня.

О Вирастюке

Признанный избранным на промежуточных выборах в округе №87 от партии "Слуга народа" стронгмен Василий Вирастюк принес присягу народного депутата Украины.

Часть нардепов выкрикивали при этом "Позор", коллеги из "Слуги народа" поддержали Вирастюка аплодисментами.

О реакции на решение НАТО

В Офисе президента заявили, что Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом Альянса, а План действий по членству является неотъемлемой частью этого процесса.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что еще за несколько дней до саммита НАТО в тексте его декларации не было упоминания о ПДЧ для Украины, которое в итоге вошло в принятый документ.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Только треть сериалов на пяти ведущих украинских телеканалах демонстрируют на украинском языке, остальные – идут по-русски. У языкового омбудсмена называют эту ситуацию катастрофою.

Зеленский вернул в Раду закон об ответственности за недостоверное декларирование — поправки нардепов дают лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях имущество, которым владеют их родственники.

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" объявили бойкот телеканалу "1+1", который они назвали "каналом Зеленского, Медведчука и Коломойского".

Распоряжение Кабмина о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные — этого требует НАПК.

Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на "незаконные действия украинской власти".

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 014 новых случаев заболевания COVID-19, 77 человек умерли, выздоровели 5511 пациентов.



powered by lun.ua
Главное сегодня

ЕС утвердил санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair

Словения опять объявила об окончании эпидемии коронавируса

Половина "Голоса" объявила недоверие руководителю фракции и создала себе объединение

У Путина отреагировали на заявление Байдена о перспективе членства Украины в НАТО

Тысячу больных COVID обнаружили за сутки в Украине, привили 62,5 тысячи человек

Главные новости вторника и ночи: Израиль и сектор Газа, Вирастюк

Все новости...
Последние новости
11:31
В Украину заглянет западноевропейская жара
11:26
ЕС утвердил санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair
11:13
В Киеве немного выросло количество новых случаев COVID, но выздоровлений в разы больше
11:13
На Волынской таможни обнаружили контрабанду на 600 тысяч долларов
10:56
Депутатов в Раде прививают против COVID-19 вакциной Pfizer
10:50
Словения опять объявила об окончании эпидемии коронавируса
10:41
Половина "Голоса" объявила недоверие руководителю фракции и создала себе объединение
10:27
фотоВ Женеве устроили антипутинскую акцию протеста
10:23
В 2021 году на борьбу с коронавирусом Украина использовала 19 миллиардов
10:17
инфографика Партии за прошлый год собрали 2 миллиарда гривен – Честно
Все новости...