Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Черкаський та Івано-Франківський "Голоси" вимагають від Рудик скласти повноваження

Середа, 16 червня 2021, 21:44
Черкаський та Івано-Франківський Голоси вимагають від Рудик скласти повноваження

Черкаський та Івано-Франківський осередки політичної партії "Голос" вимагають від лідерки партії Кіри Рудик добровільно скласти повноваження, провести прозорий з’їзд, на якому обрати нового голову партії.

Джерело: Черкаський та Івано-Франківський осередки "Голосу" у Facebook

Дослівно Черкаський осередок: "На жаль, за останні кілька місяців партія втратила левову частину членів партії, прихильників, а віднедавна ще й половину фракції Верховної Ради. А це - явний сигнал, що партія потребує глобальних змін.

Закликаємо лідерку партії Кіру Рудик добровільно скласти повноваження, провести прозорий з’їзд, на якому обрати нового голову партії".

Дослівно Івано-Франківський осередок: "Ми отримали шквал незаслуженої критики після того, як кілька нардепів віддали свої голоси за внесення до порядку денного законопроекту 5554 про російську мову в кіно. За такі помилки треба відповідати.

Тому вимагаємо від голови партії Кіри Рудик та керівника парламентської фракції Ярослава Железняка скликати демократичний з’їзд партії та забезпечити перевибори керівництва партії та фракції".

Що передувало: На засіданні 16 червня 10 нардепів із фракції "Голос" оголосили про створення у Раді окремого об’єднання "Справедливість" і висловили недовіру керівнику фракції, в якій вони залишаються.

У "Голосі" у відповідь на розкол всередині партії заявили, що створення "депутатської групи" у межах фракції суперечить закону про регламент Верховної Ради, хоча нардепи заявили про створення "об'єднання".

  • 16 червня Львівська обласна організації партії вимагає від Железняка і Рудик скласти повноваження для повного перевантаження політичної сили. 

Знати більше: Як у "Голосу" сів голос. Історія великих чвар і маленького рейтингу

Згадайте також: Кіра Рудик: Порошенко для нас є більшим політичним ворогом за Зеленського. Тому що президент не намагається нас так сильно "обійняти"

Передісторія:

  • 9 червня осередок партії "Голос" у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із "Голосу" Кіри Рудик, яка наразі очолює партію. 
  • Наступного дня частина членів партії "Голос" Вінницької обласної територіальної організації заявили, що виходять із партії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГолоспартіїЧеркаська областьІвано-Франківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Голос
Як під час війни політики та чиновники вводять у своїх соцмедіа "воєнний стан", аби прихорошити репутацію
Рудик каже, що зі своїм паспортом перебуває за кордоном. Один у неї вилучили
Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: