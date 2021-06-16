Черкаський та Івано-Франківський "Голоси" вимагають від Рудик скласти повноваження

Черкаський та Івано-Франківський осередки політичної партії "Голос" вимагають від лідерки партії Кіри Рудик добровільно скласти повноваження, провести прозорий з’їзд, на якому обрати нового голову партії.

Джерело: Черкаський та Івано-Франківський осередки "Голосу" у Facebook

Дослівно Черкаський осередок: "На жаль, за останні кілька місяців партія втратила левову частину членів партії, прихильників, а віднедавна ще й половину фракції Верховної Ради. А це - явний сигнал, що партія потребує глобальних змін.

Закликаємо лідерку партії Кіру Рудик добровільно скласти повноваження, провести прозорий з’їзд, на якому обрати нового голову партії".

Дослівно Івано-Франківський осередок: "Ми отримали шквал незаслуженої критики після того, як кілька нардепів віддали свої голоси за внесення до порядку денного законопроекту 5554 про російську мову в кіно. За такі помилки треба відповідати.

Тому вимагаємо від голови партії Кіри Рудик та керівника парламентської фракції Ярослава Железняка скликати демократичний з’їзд партії та забезпечити перевибори керівництва партії та фракції".

Що передувало: На засіданні 16 червня 10 нардепів із фракції "Голос" оголосили про створення у Раді окремого об’єднання "Справедливість" і висловили недовіру керівнику фракції, в якій вони залишаються.

У "Голосі" у відповідь на розкол всередині партії заявили, що створення "депутатської групи" у межах фракції суперечить закону про регламент Верховної Ради, хоча нардепи заявили про створення "об'єднання".

16 червня Львівська обласна організації партії вимагає від Железняка і Рудик скласти повноваження для повного перевантаження політичної сили.

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