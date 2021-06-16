Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Черкаський та Івано-Франківський "Голоси" вимагають від Рудик скласти повноваження

Середа, 16 червня 2021, 21:44

Черкаський та Івано-Франківський осередки політичної партії "Голос" вимагають від лідерки партії Кіри Рудик добровільно скласти повноваження, провести прозорий з’їзд, на якому обрати нового голову партії.

Джерело: Черкаський та Івано-Франківський осередки "Голосу" у Facebook

Дослівно Черкаський осередок: "На жаль, за останні кілька місяців партія втратила левову частину членів партії, прихильників, а віднедавна ще й половину фракції Верховної Ради. А це - явний сигнал, що партія потребує глобальних змін.

Закликаємо лідерку партії Кіру Рудик добровільно скласти повноваження, провести прозорий з’їзд, на якому обрати нового голову партії".

Дослівно Івано-Франківський осередок: "Ми отримали шквал незаслуженої критики після того, як кілька нардепів віддали свої голоси за внесення до порядку денного законопроекту 5554 про російську мову в кіно. За такі помилки треба відповідати.

Тому вимагаємо від голови партії Кіри Рудик та керівника парламентської фракції Ярослава Железняка скликати демократичний з’їзд партії та забезпечити перевибори керівництва партії та фракції".

Що передувало: На засіданні 16 червня 10 нардепів із фракції "Голос" оголосили про створення у Раді окремого об’єднання "Справедливість" і висловили недовіру керівнику фракції, в якій вони залишаються.

У "Голосі" у відповідь на розкол всередині партії заявили, що створення "депутатської групи" у межах фракції суперечить закону про регламент Верховної Ради, хоча нардепи заявили про створення "об'єднання".

  • 16 червня Львівська обласна організації партії вимагає від Железняка і Рудик скласти повноваження для повного перевантаження політичної сили. 

Знати більше: Як у "Голосу" сів голос. Історія великих чвар і маленького рейтингу

Згадайте також: Кіра Рудик: Порошенко для нас є більшим політичним ворогом за Зеленського. Тому що президент не намагається нас так сильно "обійняти"

Передісторія:

  • 9 червня осередок партії "Голос" у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із "Голосу" Кіри Рудик, яка наразі очолює партію. 
  • Наступного дня частина членів партії "Голос" Вінницької обласної територіальної організації заявили, що виходять із партії.

Українська правда
Теми: ГолоспартіїЧеркаська областьІвано-Франківська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Серед країн Європи змінилися лідери за поширенням COVID-19

Захисника історичної спадщини у Львові взяли під варту

В Росії схвалили законопроєкти про "регулювання інтернету"

День Євро-2020: Італія, Вельс та Росія перемагають у своїх матчах

Новини 16 червня: саміт Байдена та Путіна, карантинні обмеження

Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України

Усі новини...
Голос
Львівський "Голос" вимагає від Рудик та Железняка скласти повноваження
Голова партії "Слуга народу" пропонує бунтарям із "Голосу" скласти мандати
У "Голосі" назвали дії 10 нардепів фракції незаконними
Останні новини
07:24
фотоПекін запустив космічний корабель із трьома астронавтами на борту
06:27
Серед країн Європи змінилися лідери за поширенням COVID-19
05:41
Німецька ковід-вакцина виявилася ефективною на 47%
04:46
ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу
03:42
відеоУ сутичках біля сквоту в Берліні постраждали понад 60 поліцейських
02:55
Ізраїль заявляє про пожежі, спричинені "вогняними кулями" сектору Гази
02:25
відеоКитай і Росія представили проєкт спільної місячної бази
01:52
Захисника історичної спадщини у Львові взяли під варту
01:08
В Росії схвалили законопроєкти про "регулювання інтернету"
00:21
В ОП повідомили, як готують візит Зеленського до США
Усі новини...