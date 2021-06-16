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Черкасский и Ивано-Франковский "Голоса" требуют от Рудык сложить полномочия

Среда, 16 июня 2021, 21:44

Черкасский и Ивано-Франковский ячейки политической партии "Голос" требуют от лидера партии Киры Рудык добровольно сложить полномочия, провести прозрачный съезд, на котором избрать нового председателя партии.

Источник: Черкасская и Ивано-Франковская ячейки "Голоса" в Facebook

Дословно Черкасская ячейка: "К сожалению, за последние несколько месяцев партия потеряла львиную долю членов партии, сторонников, а с недавних пор еще и половину фракции Верховной Рады. А это - явный сигнал, что партия требует глобальных изменений.

Призываем лидера партии Киру Рудык добровольно сложить полномочия, провести прозрачный съезд, на котором избрать нового председателя партии".

Дословно Ивано-Франковская ячейка: "Мы получили шквал незаслуженной критики после того, как несколько нардепов отдали свои голоса за внесение в повестку дня законопроекта 5554 о русском языке в кино. За такие ошибки надо отвечать.

Поэтому требуем от председателя партии Киры Рудык и руководителя парламентской фракции Ярослава Железняка созвать демократический съезд партии и обеспечить перевыборы руководства партии и фракции".

Что предшествовало: На заседании 16 июня 10 нардепов из фракции "Голос" объявили о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость" и выразили недоверие руководителю фракции, в которой они остаются.

В "Голосе" в ответ на раскол внутри партии заявили, что создание "депутатской группы" в пределах фракции противоречит закону о регламенте Верховной Рады, хотя нардепы заявили о создании "объединения".

Знать больше: Как у "Голоса" сел голос. История великих ссор и маленького рейтинга

Вспомните также: Кира Рудык: Порошенко для нас больший политический враг, чем Зеленский. Потому что президент не пытается нас так сильно "обнять"

Предыстория:

  • 9 июня ячейка партии "Голос" в Черновицкой области объявила о внесении представления в политсовет партии о необходимости исключения из "Голоса" Киры Рудык, которая сейчас возглавляет партию.
  • На следующий день часть членов партии "Голос" Винницкой областной территориальной организации заявили, что выходят из партии.

Украинская правда
Темы: ГолоспартииЧеркасская областьИвано-Франковская область


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