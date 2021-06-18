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Новини 18 червня: санкції проти двох олігархів, "Biden Joe"

П'ятниця, 18 червня 2021, 21:39
Новини 18 червня: санкції проти двох олігархів, Biden Joe

РНБО ввела санкції проти Фірташа й Фукса, петицію щодо звільнення керівника ОПУ підписав "Biden Joe" – актуальні новини 18 червня.

Про санкції РНБО

Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Зокрема, санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса - щодо ситуації, пов'язаної з компанією "Голден Деррік".

Про "Biden Joe"

Петицію про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова підписав користувач з іменем "Biden Joe".

Офіс президента звернувся за поясненнями до Державної служби спеціального зв’язку щодо підпису користувача із іменем "Biden Joe".

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Теми: санкціїолігархи
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