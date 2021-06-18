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Новости 18 июня: санкции против двух олигархов, "Biden Joe"

Пятница, 18 июня 2021, 21:39
Новости 18 июня: санкции против двух олигархов, Biden Joe

СНБО ввела санкции против Фирташа и Фукса, петицию об освобождении руководителя ОПГ подписал "Biden Joe" - актуальные новости 18 июня.

О санкциях СНБО

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Санкции против Фирташа связаны с его участием в титановом бизнесе, а против Фукса – касательно ситуации, связанной с компанией "Голден Деррик".

О "Biden Joe"

Петицию за увольнение заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова подписал пользователь с именем "Biden Joe".

Офис президента обратился за разъяснениями в Государственную службу специальной связи относительно подписи пользователя с именем "Biden Joe".

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Темы: санкцииолигархи
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