Новини 22 червня: Путін про "переворот" в Україні, пилова буря
Путін заявив, що в 2014 році США організували в Україні "збройний переворот", над лівобережною Україною зафіксували пилову бурю "Астраханський суховій" — актуальні новини 22 червня.
Про "переворот" в Україні
Президент Росії Володимир Путін заявив, що США в 2014 році організували "переворот" в Україні, який підтримала Європа.
"Навіщо США організували переворот, а країни Європи — безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу?", – сказав він.
Про пилову бурю
Сьогодні кияни скаржилися на пил у повітрі і викладали знімки "піщаної бурі", але показники повітря були в межах норми, рятувальники не мали інформації про надзвичайні погодні явища.
Пізніше над Лівобережною частиною України зафіксували пилову бурю "Астраханський суховій". Це явище зачепило і Київ і стало причиною підвищених показників пилу.
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