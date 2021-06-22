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Новини 22 червня: Путін про "переворот" в Україні, пилова буря

Вівторок, 22 червня 2021, 21:08
Новини 22 червня: Путін про переворот в Україні, пилова буря

Путін заявив, що в 2014 році США організували в Україні "збройний переворот", над лівобережною Україною зафіксували пилову бурю "Астраханський суховій" — актуальні новини 22 червня.

Про "переворот" в Україні

Президент Росії Володимир Путін заявив, що США в 2014 році організували "переворот" в Україні, який підтримала Європа.

"Навіщо США організували переворот, а країни Європи — безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу?", – сказав він.

Про пилову бурю

Сьогодні кияни скаржилися на пил у повітрі і викладали знімки "піщаної бурі", але показники повітря були в межах норми, рятувальники не мали інформації про надзвичайні погодні явища.

Пізніше над Лівобережною частиною України зафіксували пилову бурю "Астраханський суховій". Це явище зачепило і Київ і стало причиною підвищених показників пилу.

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Українська правда
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