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Новости 22 июня: Путин о "перевороте" в Украине, пылевая буря

Вторник, 22 июня 2021, 21:08
Новости 22 июня: Путин о перевороте в Украине, пылевая буря

Путин заявил, что в 2014 году США организовали в Украине "вооруженный переворот", над левобережной Украиной зафиксировали пылевую бурю "Астраханский суховей" — актуальные новости 22 июня.

О "перевороте" в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что США в 2014 году организовали "переворот" в Украине, который поддержала Европа.

"Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?", – сказал он.

О пылевой буре

Сегодня киевляне сетовали на пыль в воздухе и выкладывали снимки "песчаной бури", но показатели воздуха были в пределах нормы, спасатели не имели информации о чрезвычайных погодных явлениях.

Позже над Левобережной частью Украины зафиксировали пылевую бурю "Астраханский суховей". Это явление затронуло и Киев и стало причиной повышенных показателей пыли.

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Украинская правда
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