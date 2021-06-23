Головні новини вівторка і ночі: "Астраханський суховій", обвал у Лебедівці

В Україні спостерігали пилову бурю, у селі Лебедівка на Одещині стався обвал ґрунту – актуальні новини 22 червня.

Про пилову бурю

Над Лівобережною частиною України зафіксували пилову бурю "Астраханський суховій". Це явище зачепило і Київ і стало причиною підвищених показників пилу.

Коли температура повітря стрімко зростає, це перешкоджає перемішуванню шарів повітря - гаряче повітря не дає забруднюючим речовинам підійматися вгору. Такі погодні умови спричиняють смог.

Про обвал ґрунту

У селі Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області стався обвал ґрунту на березі моря. Є підозра, що під землею опинилися люди.

На місці зсуву вже розчистили 65 м2.

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