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Главные новости вторника и ночи: "Астраханский суховей", обвал в Лебедевке

Среда, 23 июня 2021, 08:00
Главные новости вторника и ночи: Астраханский суховей, обвал в Лебедевке

В Украине наблюдали пылевую бурю, в селе Лебедевка Одесской области произошел обвал грунта - актуальные новости 22 июня.

О пылевой буре

Над Левобережной частью Украины зафиксировали пылевую бурю "Астраханский суховей". Это явление затронуло и Киев и стало причиной повышенных показателей пыли.

Когда температура воздуха стремительно растет, это препятствует перемешиванию слоев воздуха - горячий воздух не дает загрязняющим веществам подниматься вверх. Такие погодные условия приводят смог.

Об обвале грунта

В селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области произошел обвал грунта на берегу моря. Есть подозрение, что под землей оказались люди.

На месте оползня уже расчистили 65 м2.

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Украинская правда

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