Зеленський придбав книгу, за яку судився Медведчук

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою відвідали фестиваль "Книжковий арсенал", де придбали ряд книг, зокрема і "Справу Василя Стуса", за яку судився лідер "ОПЗЖ" Віктор Медведчук.

Джерело: Офіс президента, Книжковий арсенал

Деталі: Окрім "Справи Василя Стуса" авторства Вахтанга Кіпіані, подружжя також придбало низку книг. Тепер у бібліотеці Зеленських з’явились "Польоти уві сні та наяву" про фільм Романа Балаяна та епоху, коли він створювався, "Нарбут. Студії. Спогади. Листи", "Вишивка козацької старшини XVII–XVIII століть", "Скоропадський. Спогади 1917-1918", "Україна. Їжа та історія".

До переліку потрапили також "Людинократія", "Netflix і культура інновацій", "Коняка Фокслі та інші дорослі оповідання", "Збагнути Росію. Свідчення очевидців".

Окрім того, президент придбав книгу про колишню президентку Литви Далю Грибаускайте.

Що було раніше: Київський апеляційний суд постановив стягнути з народного депутата Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги "Справа Василя Стуса" у розмірі близько 140 тисяч гривень.

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