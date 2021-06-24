Зеленський придбав книгу, за яку судився Медведчук
Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою відвідали фестиваль "Книжковий арсенал", де придбали ряд книг, зокрема і "Справу Василя Стуса", за яку судився лідер "ОПЗЖ" Віктор Медведчук.
Джерело: Офіс президента, Книжковий арсенал
Деталі: Окрім "Справи Василя Стуса" авторства Вахтанга Кіпіані, подружжя також придбало низку книг. Тепер у бібліотеці Зеленських з’явились "Польоти уві сні та наяву" про фільм Романа Балаяна та епоху, коли він створювався, "Нарбут. Студії. Спогади. Листи", "Вишивка козацької старшини XVII–XVIII століть", "Скоропадський. Спогади 1917-1918", "Україна. Їжа та історія".
До переліку потрапили також "Людинократія", "Netflix і культура інновацій", "Коняка Фокслі та інші дорослі оповідання", "Збагнути Росію. Свідчення очевидців".
Окрім того, президент придбав книгу про колишню президентку Литви Далю Грибаускайте.
Що було раніше: Київський апеляційний суд постановив стягнути з народного депутата Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги "Справа Василя Стуса" у розмірі близько 140 тисяч гривень.
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Передісторія:
- У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
- 19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонив розповсюдження накладу до усунення порушення немайнових прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.
- У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду.
- 22 жовтня 2020 року Видавництво "Vivat" розпочало друк нового накладу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки попередній тираж розкупили. Також у жовтні 2020 року стало відомо, що книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоформаті.
- 19 березня 2021 року Київський апеляційний суд скасував в більшій частині рішення Дарницького районного суду про заборону розповсюдження накладу книги "Справа Василя Стуса" до усунення з тексту окремих фраз, що стосуються тодішнього адвоката Стуса Віктора Медведчука.