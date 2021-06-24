Зеленский купил книгу, за которую судился Медведчук

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили фестиваль "Книжный арсенал", где приобрели ряд книг, в том числе и "Дело Василия Стуса", за которую судился лидер "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.

Источник: Офис президента, Книжный арсенал

Детали: Кроме "Дела Василия Стуса" авторства Вахтанга Кипиани, супруги также приобрело ряд книг. Теперь в библиотеке Зеленских появились "Полеты во сне и наяву" о фильме Романа Балаяна и эпоху, когда он создавался, "Нарбут. Студии. Воспоминания. Письма","Вышивка казацкой старшины XVII-XVIII веков", "Скоропадский. Воспоминания 1917-1918","Украина. Еда и история".

В перечень попали также "Людинократия", "Netflix и культура инноваций", "Лошадь Фоксли и другие взрослые рассказы", "Понять Россию. Свидетельства очевидцев".

Кроме того, президент приобрел книгу о бывшем президенте Литвы Дале Грибаускайте.

Что было раньше: Киевский апелляционный суд постановил взыскать с народного депутата Виктора Медведчука возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" в размере около 140 тысяч гривен.

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