Зеленский купил книгу, за которую судился Медведчук
Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили фестиваль "Книжный арсенал", где приобрели ряд книг, в том числе и "Дело Василия Стуса", за которую судился лидер "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.
Источник: Офис президента, Книжный арсенал
Детали: Кроме "Дела Василия Стуса" авторства Вахтанга Кипиани, супруги также приобрело ряд книг. Теперь в библиотеке Зеленских появились "Полеты во сне и наяву" о фильме Романа Балаяна и эпоху, когда он создавался, "Нарбут. Студии. Воспоминания. Письма","Вышивка казацкой старшины XVII-XVIII веков", "Скоропадский. Воспоминания 1917-1918","Украина. Еда и история".
В перечень попали также "Людинократия", "Netflix и культура инноваций", "Лошадь Фоксли и другие взрослые рассказы", "Понять Россию. Свидетельства очевидцев".
Кроме того, президент приобрел книгу о бывшем президенте Литвы Дале Грибаускайте.
Что было раньше: Киевский апелляционный суд постановил взыскать с народного депутата Виктора Медведчука возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" в размере около 140 тысяч гривен.
Предыстория:
- В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск с требованием запретить распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
- 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретил распространение тиража до устранения нарушения неимущественных прав главы партии ОПЗЖ, который был адвокатом Стуса во времена СССР.
- В издательстве "Vivat" решили обжаловать решение Дарницкого райсуда.
- 22 октября издательство начало печать нового тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку предыдущий тираж раскупили. Также в октябре 2020 года стало известно, что книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоформате.
- 19 марта 2021 Киевский апелляционный суд отменил в большей части решение Дарницкого районного суда о запрете распространения тиража книги "Дело Василия Стуса" к устранению из текста отдельных фраз, касающихся тогдашнего адвоката Стуса Виктора Медведчука.