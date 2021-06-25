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У Кремлі натякають, що санкції Києва завадять зустрічі Путіна й Зеленського

П'ятниця, 25 червня 2021, 13:41
У Кремлі натякають, що санкції Києва завадять зустрічі Путіна й Зеленського

У Кремлі заявили, що продовження Києвом санкцій щодо російських компаній можна розцінити як крок для недопущення зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Джерело: речник російського президента Дмитро Пєсков, ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Вчора Україна поновила й оголосила нові санкції щодо різних російських компаній і фізичних осіб. Якщо розглядати ці кроки як підготовку грунту для двосторонньої зустрічі, то виникає багато питань. Якщо розглядати ці кроки як обрубування хвостів перед зустріччю, щоб жодним чином її не допустити, то тут можна зрозуміти ці кроки Києва".

Деталі: На слова Зеленського, що в темі проведення зустрічі "м'яч на стороні Росії", Пєсков відповів, що "тут ніяких пасів давати не потрібно: Путін сказав, що він готовий зустрітися, щоб обговорювати двосторонні відносини".

Пєсков назвав суперечливою політику Києва в вибудовуванні відносин з РФ.

"Багато всього абсолютно незрозумілого. Україна зацікавлена ​​в продовженні транзиту газу – і оголошує санкції проти [глави "Газпрому"] Олексія Міллера. А хто буде підписувати контракт? Із ким вести переговори? Тому запитань більше, ніж відповідей", – сказав він.

Кремль не бачить необхідності щось переглядати в позиції Росії щодо українського питання, заявив речник президента РФ.

На думку, що українське питання могло призвести до відмови Євросоюзу від саміту за участю Росії, Пєсков заявив, що "українське питання –це Донбас, хоча Київ вважає, що це Донбас і Крим, але Крим не обговорюється з боку Росії".

Пєсков у черговий раз заявив, що Росія бере участь у переговорах, щоб "допомогти Україні" вирішити "внутрішньоукраїнську" проблему.

"Тут особливо переглядати нічого. Тим більше, що цей формат грунтується на мінському комплексі заходів. За міжнародним визнанням, цей комплекс заходів є єдиним можливим механізмом врегулювання. Це визнають всі учасники формату, можливо, за винятком самої України, яка останнім часом виступає з низкою суперечливих заяв із цього приводу", - заявив речник Путіна.

Передісторія: 

  • 24 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня про введення санкцій проти 540 компаній та 538 людей – на 3 роки та безстроково. Економічні обмеження стосуються російських олігархів і бізнесменів, бойовиків і найманців.
  • Раніше Зеленський закликав Путіна до зустрічі й відвертої розмови, розмови про це йдуть уже 2 місяці, але безрерузльтатно. Кремль наполягає, що Путін готовий говорити лише про двосторонні відносини Росії та України: говорити про Донбас росіяни відправляють українців до сепаратистів ОРДЛО, про деокупацію Криму і чути не хочуть.
  • У травні у Кремлі підтверджували консультації щодо можливої ​​зустрічі президентів, але називали "тупиковою" ситуацію з порядком денним.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінРосіяТКГЗеленськийсанкції
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