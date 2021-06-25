В Кремле намекают, что санкции Киева помешают встрече Путина и Зеленского

В Кремле заявили, что продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно расценить как шаг для недопущения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Источник: пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, ТАСС

Прямая речь Пескова: "Вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева".

Детали: На слова Зеленского, что в теме проведения встречи "мяч на стороне России", Песков ответил, что "здесь никаких пасов давать не нужно: Путин сказал, что он готов встретиться, чтобы обсуждать двусторонние отношения".

Песков назвал противоречивой политику Киева в выстраивании отношений с РФ.

"Много всего совершенно непонятного. Украина заинтересована в продолжении транзита газа – и объявляет санкции против [главы "Газпрома"] Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов", – сказал он.

Кремль не видит необходимости что-либо пересматривать в позиции России по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ.

На мнение, что украинский вопрос мог привести к отказу Евросоюза от саммита с участием России, Песков заявил, что "украинский вопрос – это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России".

Песков в очередной раз заявил, что Россия участвует в переговорах, чтобы "помочь Украине" решить "внутриукраинскую" проблему.

"Здесь особо пересматривать нечего. Тем более, что этот формат зиждется на минском комплексе мер. По международному признанию, этот комплекс мер является единственным возможным механизмом урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет", – заявил пресс-секретарь Путина.

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