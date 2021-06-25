Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле намекают, что санкции Киева помешают встрече Путина и Зеленского

Пятница, 25 июня 2021, 13:41
В Кремле намекают, что санкции Киева помешают встрече Путина и Зеленского

В Кремле заявили, что продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно расценить как шаг для недопущения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Источник: пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, ТАСС

Прямая речь Пескова: "Вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева".

Детали: На слова Зеленского, что в теме проведения встречи "мяч на стороне России", Песков ответил, что "здесь никаких пасов давать не нужно: Путин сказал, что он готов встретиться, чтобы обсуждать двусторонние отношения".

Песков назвал противоречивой политику Киева в выстраивании отношений с РФ.

"Много всего совершенно непонятного. Украина заинтересована в продолжении транзита газа – и объявляет санкции против [главы "Газпрома"] Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов", – сказал он.

Кремль не видит необходимости что-либо пересматривать в позиции России по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ. 

На мнение, что украинский вопрос мог привести к отказу Евросоюза от саммита с участием России, Песков заявил, что "украинский вопрос – это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России". 

Песков в очередной раз заявил, что Россия участвует в переговорах, чтобы "помочь Украине" решить "внутриукраинскую" проблему.

"Здесь особо пересматривать нечего. Тем более, что этот формат зиждется на минском комплексе мер. По международному признанию, этот комплекс мер является единственным возможным механизмом урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет", – заявил пресс-секретарь Путина. 

Предыстория:

  • 24 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня о введении санкций против 540 компаний и 538 человек – на 3 года и бессрочно. Экономические ограничения касаются российских олигархов и бизнесменов, боевиков и наемников.
  • Ранее Зеленский призывал Путина ко встрече, разговоры об этом идут уже 2 месяца, но безрерузльтатно. Кремль настаивает, что Путин готов говорить только о двусторонних отношениях России и Украины: говорить о Донбассе россияне отправляют украинцев к сепаратистам ОРДЛО, о деоккупации Крыма и слышать не хотят.
  • В мае в Кремле подтверждали консультации по возможной встрече президентов, но называли "тупиковой" ситуацию с повесткой дня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияТКГЗеленскийсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Путин
Решение Путина по "Вагнеру" ставит его в неудобное положение – ISW
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
"Хороший лидер" и "правильная политика": большинство россиян поддержат Путина на выборах – социология
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: