Чехія сенсаційно перемогла Нідерланди на Євро-2020

Чехія в Будапешті несподівано перемогла Нідерланди (2:0) в матчі 1/8 фіналу Євро-2020.

Джерело: Спортарена

Деталі: У першому таймі команди голів не забивали. Після перерви Нідерланди залишилися в меншості. Головний арбітр зустрічі Сергій Карасьов видалив Маттейса Де Лігта після перегляду відеоповтору. Спочатку суддя показав захисникові жовту картку.

Чехія скористалася чисельною більшістю і на 68-й хвилині вийшла вперед. Гол на рахунку Томаша Холеша.

Ближче до кінця зустрічі Патрік Шик подвоїв перевагу чехів. Це четвертий гол форварда на Євро-2020.

