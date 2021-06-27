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Чехія сенсаційно перемогла Нідерланди на Євро-2020

Неділя, 27 червня 2021, 21:25
uefa.com

Чехія в Будапешті несподівано перемогла Нідерланди (2:0) в матчі 1/8 фіналу Євро-2020.

Джерело: Спортарена

Деталі: У першому таймі команди голів не забивали. Після перерви Нідерланди залишилися в меншості. Головний арбітр зустрічі Сергій Карасьов видалив Маттейса Де Лігта після перегляду відеоповтору. Спочатку суддя показав захисникові жовту картку.

Чехія скористалася чисельною більшістю і на 68-й хвилині вийшла вперед. Гол на рахунку Томаша Холеша.

Ближче до кінця зустрічі Патрік Шик подвоїв перевагу чехів. Це четвертий гол форварда на Євро-2020.

В 1/4 фіналу Чехія зіграє проти Данії. Данці у суботу розгромили Уельс (4:0).

Раніше Нідерланди посіли перше місце в групі з Україною, Австрією і Північної Македонією. Нідерландці обіграли команду Андрія Шевченка з рахунком 3:2.

Теми: футбол


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