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Чехия сенсационно победила Нидерланды на Евро-2020

Воскресенье, 27 июня 2021, 21:25
Чехия сенсационно победила Нидерланды на Евро-2020
uefa.com

Чехия в Будапеште неожиданно победила Нидерланды (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Источник: Спортарена

Детали: В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Нидерланды остались в меньшинстве. Главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил Маттейса де Лигта после просмотра видеоповтора. Сначала судья показал защитнику желтую карточку.

Чехия воспользовалась численным большинством и на 68-й минуте вышла вперед. Гол на счету Томаша Холеша.

Ближе к концу встречи Патрик Шик удвоил преимущество чехов. Это четвертый гол форварда на Евро-2020.

В 1/4 финала Чехия сыграет против Дании. Датчане в субботу разгромили Уэльс (4:0).

Ранее Нидерланды заняли первое место в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией. Голландцы обыграли команду Андрея Шевченко со счетом 3:2.

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Темы: футбол
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