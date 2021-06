Чехия сенсационно победила Нидерланды на Евро-2020

Чехия в Будапеште неожиданно победила Нидерланды (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Источник: Спортарена

Детали: В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Нидерланды остались в меньшинстве. Главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил Маттейса де Лигта после просмотра видеоповтора. Сначала судья показал защитнику желтую карточку.

Чехия воспользовалась численным большинством и на 68-й минуте вышла вперед. Гол на счету Томаша Холеша.

Ближе к концу встречи Патрик Шик удвоил преимущество чехов. Это четвертый гол форварда на Евро-2020.

