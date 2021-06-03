До кінця року Міноборони розраховує почати виробництво 30-мм гранатометних пострілів ВОГ

Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що цього року Україна розраховує на початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: За його словами, на замовлення Міноборони в Україні тривають випробування 30-мм гранатометних пострілів ВОГ — 17В та ВОГ — 17ІН для автоматичного гранатомета типу АГС — 17 українського виробництва.

Таран заявив, що за результатами випробування цього року вирішать, чи приймати на озброєння та подальше серійне виробництво ці постріли на базі українських підприємств.

Очікується, що виробництво 30-мм пострілів ВОГ — 17В та ВОГ — 17ІН для автоматичного гранатомета типу АГС—17 відбуватиметься з комплектуючих вітчизняного виробництва та окремих матеріалів хімпромисловості однієї з держав-членів НАТО.

Міністр зазначив, що власні боєприпаси — це елемент незалежності оборонно-промислового комплексу та безпеки держави.

Крім виробництва ВОГів, міністерство опрацьовує, питання налагодження потужностей ремонту боєприпасів.