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COVID у Києві: понад 560 нових заражень, 11 померлих

П'ятниця, 4 червня 2021, 12:40
COVID у Києві: понад 560 нових заражень, 11 померлих

У Києві за добу 3 червня виявили 566 нових хворих на коронавірус, померли 11 людей, одужали 3334 людини.

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: До лікарень столиці за добу госпіталізували 49 хворих на коронавірус та 43 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмонії.

Серед тих, хто захворіли: 337 жінок (віком від 20 до 89 років), 205 чоловіків (від 18 до 85), 12 дівчаток (від двох місяців до 17 років) та стільки ж хлопчиків (від 3 до 16 років).

Найбільше випадків захворювання виявили в  Солом'янському районі – 140, у Дарницькому – 82, в Голосіївському і Дніпровському районах – по 71 випадку.

У КМДА повідомляють, що заповненість ліжок у комунальних медзакладах – майже 8%.

Нагадаємо: У столиці обіцяють 5 та 6 червня продовжити вакцинацію зареєстрованих у "Дії" без запрошення у порядку "живої черги".

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусепідеміяКМДА
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