В Україні не лишилося жодного "вора в законі" – Данілов

В Україні з 34 "ворів у законі" не лишилося жодного, а кримінальних авторитетів залишилося 42 зі 111-ти, зафіксованих на початок року, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

Джерело: Данілов на брифінгу після засідання РНБО

Деталі: Секретар РНБО повідомив про звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про реалізацію рішення РНБО від 14 травня 2021 року щодо санкцій до "ворів у законі" та "кримінальних авторитетів".

Пряма мова: "З початку року на території України знаходилося 34 людини, які мали статус "ворів у законі", на сьогоднішній день у нас таких людей нуль. Після рішення Ради нацбезпеки їх було 17, сьогодні жодного злочинця, який є під цими атрибутами у нашій країні (...).

У нас було 111 "кримінальних авторитетів", які знаходилися на території України і попали під наші санкції. На сьогоднішній день зі 111-ти лишилися 42, відносно яких сьогодні триває процедура видворення з нашої країни, 36 уже відправилися за місцем свого бажання і 33 перебувають під слідством…

Міністр вважає, що найближчим часом вони закінчать ці 42 людини – у нас так само тут буде 0".

Передісторія: