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В Україні не лишилося жодного "вора в законі" – Данілов

П'ятниця, 4 червня 2021, 16:57
В Україні не лишилося жодного вора в законі – Данілов

В Україні з 34 "ворів у законі" не лишилося жодного, а кримінальних авторитетів залишилося 42 зі 111-ти, зафіксованих на початок року, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. 

Джерело: Данілов на брифінгу після засідання РНБО

Деталі: Секретар РНБО повідомив про звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про реалізацію рішення РНБО від 14 травня 2021 року щодо санкцій до "ворів у законі" та "кримінальних авторитетів". 

Пряма мова: "З початку року на території України знаходилося 34 людини, які мали статус "ворів у законі", на сьогоднішній день у нас таких людей нуль. Після рішення Ради нацбезпеки їх було 17, сьогодні жодного злочинця, який є під цими атрибутами у нашій країні (...).

У нас було 111 "кримінальних авторитетів", які знаходилися на території України і попали під наші санкції. На сьогоднішній день зі 111-ти лишилися 42, відносно яких сьогодні триває процедура видворення з нашої країни, 36 уже відправилися за місцем свого бажання і 33 перебувають під слідством…

Міністр вважає, що найближчим часом вони закінчать ці 42 людини – у нас так само тут буде 0". 

 
 

Передісторія:

  • 4 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить в поле карної діяльності поняття "вор у законі".
  • 4 лютого 2021 року вперше "злодію в законі" повідомили про підозру за цим законом: підозру отримав "Гіга Озургетський" та двоє "смотрящих" .
  • 14 травня Рада національної безпеки та оборони запровадила спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі". Президент Володимир Зеленський уточнив, що санкції вводять проти 557 ворів у законі, більшість із яких не в Україні. Такий самий пакет санкцій застосували до 111 іноземців-кримінальних авторитетів.
  • 21 травня Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.
  • У травні правоохоронці затримали 5 кримінальних авторитетів, зокрема "Умку" і "Лашу Свана". 1 червня працівники СБУ затримали ще двох злодіїв у законі – Віктора Панюшина і Реваза Катамадзе, проти яких РНБО ввела санкції.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: РНБООлександр ДанилюкАваковкримінал
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