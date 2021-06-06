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Погода в неділю: синоптики розповіли, де дощитиме

Неділя, 6 червня 2021, 09:41

У неділю, 6 червня, в Україні місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, температура вдень від 19° до 24° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У Рівненський, Житомирській, Черкаський, Кіровоградській та Херсонській областях мінлива хмарність й без опадів.

У північно-східних областях, Карпатах і на Закарпатті невеликі, місцями помірні короткочасні дощі. На решті території вдень місцями невеликі короткочасні дощі, подекуди грози.

Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.

У Києві 6 червня хмарно, вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Температура +21+23°.

Мінлива хмарність спостерігатиметься і на Київщині. Місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Вітер північно-західний. Температура вдень 19-24° тепла.

Погода в неділю, 6 червня
Погода в неділю, 6 червня

7-8 червня в Україні вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози (у західних областях місцями невеликі дощі). Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Українська правда
Теми: погодаКиїв


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