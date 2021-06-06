Погода в воскресенье: синоптики рассказали, где пройдут дожди
В воскресенье, 6 июня, в Украине местами пройдут небольшие кратковременные дожди, температура днем от 19° до 24° тепла.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: В Ровенский, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков.
В северо-восточных областях, Карпатах и на Закарпатье небольшие, местами умеренные кратковременные дожди. На остальной территории днем местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.
Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в Карпатах 13-18°.
В Киеве 6 июня облачно, днем местами небольшие кратковременные дожди. Температура +21+23°.
Переменная облачность также в Киевской области. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный. Температура днем 19-24° тепла.
7-8 июня в Украине ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы (в западных областях местами небольшие дожди). Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.