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Погода в воскресенье: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Воскресенье, 6 июня 2021, 09:41
Погода в воскресенье: синоптики рассказали, где пройдут дожди

В воскресенье, 6 июня, в Украине местами пройдут небольшие кратковременные дожди, температура днем ​​от 19° до 24° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В Ровенский, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков.

В северо-восточных областях, Карпатах и ​​на Закарпатье небольшие, местами умеренные кратковременные дожди. На остальной территории днем ​​местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура ночью 9-14°, днем ​​19-24°, в Карпатах ​​13-18°.

В Киеве 6 июня облачно, днем ​​местами небольшие кратковременные дожди. Температура +21+23°.

Переменная облачность также в Киевской области. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный. Температура днем ​​19-24° тепла.

Погода 6 июня, воскресенье
Погода 6 июня, воскресенье

7-8 июня в Украине ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременные дожди, грозы (в западных областях местами небольшие дожди). Температура ночью 10-15°, днем ​​20-25°.

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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