Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Погода в воскресенье: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Воскресенье, 6 июня 2021, 09:41

В воскресенье, 6 июня, в Украине местами пройдут небольшие кратковременные дожди, температура днем ​​от 19° до 24° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В Ровенский, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков.

В северо-восточных областях, Карпатах и ​​на Закарпатье небольшие, местами умеренные кратковременные дожди. На остальной территории днем ​​местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура ночью 9-14°, днем ​​19-24°, в Карпатах ​​13-18°.

В Киеве 6 июня облачно, днем ​​местами небольшие кратковременные дожди. Температура +21+23°.

Переменная облачность также в Киевской области. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный. Температура днем ​​19-24° тепла.

Погода 6 июня, воскресенье
Погода 6 июня, воскресенье

7-8 июня в Украине ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременные дожди, грозы (в западных областях местами небольшие дожди). Температура ночью 10-15°, днем ​​20-25°.

Украинская правда
Темы: погодаКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020

Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"

В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID

видео"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Все новости...
погода
Облака, дожди, солнце и робкое потепление - чего ждать на выходных
В горах лежит снег на третий день лета
Циклон с дождями еще не отступает, но тепло уже на пороге
Последние новости
03:40
На химическом заводе в Китае взорвался реактор
02:59
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина
02:15
Боррель назвал Лукашенко диктатором
01:37
Байден продлил действие санкций против Беларуси
00:59
В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника
00:15
На Херсонщине начали вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Крыма
23:34
ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие
23:04
Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020
22:33
Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию
22:08
Новости экономики: газовый бартер с Египтом, новый экономический прогноз
Все новости...