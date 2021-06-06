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МН17: біля посольства РФ у Гаазі поставили 298 білих стільців перед розглядом справи по суті

Неділя, 6 червня 2021, 15:58

У Гаазі навпроти будівлі посольства РФ в Нідерландах поставили 298 білих стільців на згадку про жертв збитого проросійськими бойовиками над Донбасом літака рейсу МН17.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Ініціативна група, яка розмістила стільці на галявині перед посольством, має на меті привернути увагу до судового слухання, яке 7 червня перейде розгляду справи по суті.

Наступний блок слухань триватиме з 7 по 25 червня. Серед ключових питань – зброя, якою було збито літак рейсу MH17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

Наприкінці травня відбулося виїзне засідання суду на авіабазі, де сторони оглянули уламки збитого лайнера.

Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року.

Підсудні - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - досі не брали участі у слуханнях. Пулатов єдиний, хто призначив захисну групу, а інших судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Раніше судді також відкинули запити щодо розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи, заявивши, що Міжнародна слідча група вже зробила достатньо і що її висновки були включені в кримінальну справу досить детально.

Літак Boeing - 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, що знаходилися на борту, загинули.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17

Теми: MH17РосіяНідерланди


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