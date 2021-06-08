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З вулиці у вікно: невідомий розстріляв подружжя на Житомирщині

Вівторок, 8 червня 2021, 11:17
З вулиці у вікно: невідомий розстріляв подружжя на Житомирщині

На Житомирщині поліцейські розслідують розстріл подружжя.

Джерело: поліція Житомирської області

Деталі: Уночі 8 червня в одному з сіл на території Коростишівської громади невідомий стріляв у подружжя.

Попередньо встановлено, що близько 00:25 невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там перебувало подружжя, яке відпочивало. Від отриманих травм загинув чоловік 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення, без свідомості її доставили до реанімаційного відділення лікарні.

Під час події в іншій кімнаті будинку також знаходилась 12-річна донька подружжя. Дитина поранень не отримала.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та кінологи.

 

Кримінальне провадження  розпочато за  ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Українська правда

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Теми: Житомирщинакримінал
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