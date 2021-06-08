Окупанти створять в Криму масштабний військовий центр для молоді

Окупанти в Криму вирішили створити "військово-патріотичний центр "Авангард" для молоді під містом Саки.

Джерело: російське видання "КримІнформ"

Деталі: Так звана "рада міністрів республіки" у вівторок виділила землю під цей проект.

Землю передали з муніципальної власності у "державну власність Республіки Крим" для створення регіонального цілорічного навчально-методичного центру військово-патріотичного виховання "Авангард".

Під створення центру виділяється дві сусідні земельні ділянки. Одна площею 6,2 гектара, інша - площею 3,9 гектара.

Центр створює командування Чорноморського флоту РФ.