Окупанти створять в Криму масштабний військовий центр для дітей

Оккупанты в Крыму решили создать "военно-патриотический центр "Авангард" для молодежи под городом Саки.

Источник: российское издание "КримИнформ"

Детали: Так называемая "совет министров республики" во вторник выделил землю под этот проект.

Землю передали из муниципальной собственности в "государственную собственность Республики Крым" для создания регионального круглогодичного учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард".

Под создание центра выделяется два земельных участка. Один площадью 6,2 гектара, другой - площадью 3,9 гектара.

Центр создает командование Черноморского флота РФ.