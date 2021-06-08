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Окупанти створять в Криму масштабний військовий центр для дітей

Вторник, 8 июня 2021, 12:40

Оккупанты в Крыму решили создать "военно-патриотический центр "Авангард" для молодежи под городом Саки.

Источник: российское издание "КримИнформ"

Детали: Так называемая "совет министров республики" во вторник выделил землю под этот проект.

Землю передали из муниципальной собственности в "государственную собственность Республики Крым" для создания регионального круглогодичного учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард".

Под создание центра выделяется два земельных участка. Один площадью 6,2 гектара, другой - площадью 3,9 гектара.

Центр создает командование Черноморского флота РФ.

Темы: Росcияпропаганда


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