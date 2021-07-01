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Кияни на вихідних зможуть отримати щеплення від COVID у поліклініках

Четвер, 1 липня 2021, 16:26
Фото: КМДА

Кияни вже на цих вихідних зможуть отримати щеплення від коронавірусу не лише у Міжнародному виставкому центрі, а й у медичних закладах столиці, де запрацює 21 міні-вакцинальний центр. 

Джерело: КМДА

Деталі: Пункти вакцинації розташовані на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги районів Києва. Їх перелік та години роботи можна знайти за посиланням

З поточного тижня вони працюватимуть кожні вихідні. Отримати вакцину там зможе будь-хто. Для цього необхідно записатись на щеплення через сервіс Helsi.me. Там можна обрати зручний час та місце вакцинації. 

Окрім того, у центрах також можна отримати другу дозу вакцини, навіть, якщо до цього особа вакцинувалась у МВЦ. 

Після ревакцинації можна отримати Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Щеплювати у вказаних пунктах будуть препаратом CoronaVac. У Helsi.me додали, що "живої" черги у пунктах не буде, отримати вакцину можна буде лише за поперднім записом. 

З собою охочим необхідно мати паспорт та код. Також бажано мати декларацію із сімейним лікарем, щоб прискорити процес внесення даних про вакцинацію. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусКиїв


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