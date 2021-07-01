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Футболіст Маліновський: Нам не потрібно боятися Англії

Четвер, 1 липня 2021, 20:05
Футболіст Маліновський: Нам не потрібно боятися Англії

Гравців збірної України перед грою зі збірною Англії в 1/4 фіналу "Євро-2020" головний тренер Андрій Шевченко налаштовує не розхолоджуватися, а вони вважають, що не треба боятися англійців. 

Джерело: пресконференція гравців збірної України Руслана Маліновського та Романа Яремчука в Римі, сайт Української асоціації футболу  

Пряма мова Руслана Маліновського: "Я не згоден із твердженням, що в нас вже немає завдань. На останньому теоретичному занятті головний тренер наголосив, що не потрібно літати у хмарах та казати, що ми вже досягли чогось. Ми вже бачили на цьому турнірі, що все можливо у футболі. Готуємося до гри дуже серйозно, сконцентровано.

Англія – дуже хороша команда, яка грає у швидкий футбол. Але ми вже грали проти Франції, Німеччини, Іспанії, у нас є досвід таких матчів. Нам не потрібно боятися, а треба виконувати план на гру. Якщо ми будемо максимально дотримуватися плану та продемонструємо повну самовіддачу, думаю, зможемо досягти результату".

Пряма мова Романа Яремчука: "Це буде важкий матч для нас, Англія – дуже якісна команда, чудово діє в атаці та в захисті. Ми повинні бути дуже уважними. Ми поважаємо збірну Англії та кожного її гравця, але спробуємо показати щось, чим зможемо її здивувати.

Нам дуже важливо залишатися "голодними". Такі турніри часто дарують сюрпризи. Ми розуміємо, що гратимемо проти однієї з кращих збірних світу, нам дуже важливо викластися на полі, продемонструвати свій максимум. Ми почали підготовку до Англії відразу після матчу зі Швецію, у нас максимальна концентрація на прийдешній грі".

Деталі: За словами Маліновського,, Англія – фаворит матчу, тож на неї буде більший тиск, ніж на українську збірну. 

Яремчук зазначив, що робота з таким тренером, як Андрій Шевченко, дає "багато в плані тактики та розуміння гри", тож цей матч – шанс показати, на що здатна збірна України. 

За його словами, українці мають бути єдиними та самовіддано битися на полі.

Нагадаємо: Матч між командами України та Англії в 1/4 фіналу "Євро-2020" відбудеться 3 липня.

29 червня Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

Українська правда

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Теми: Євро-2020футбол
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