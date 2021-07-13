Юрченко запевняє, що не вживав наркотиків і не буде складати мандат

Позафракційний народний депутат Олександр Юрченко заявив, що не вживав наркотиків і не планує складати депутатський мандат через ДТП у Львові.

Джерело: Юрченко біля Верховної Ради, Укрінформ

Пряма мова: "Якщо на вас, не дай боже, нападе злочинець, який чи обкраде вас, чи нападе фізично на вас, чи сфальсифікує матеріали, порушить ваші права, - ви підете на роботу писати заяву на звільнення? Аналізи проти мене сфальсифіковані і є ті, хто за це буде покараний".

Деталі: За його словами, він першим викликав поліцію на місце події після "нападу другого учасника ДТП".

Юрченко заявив, що після того, як поліція дізналася, що він народний депутат, його почали підозрювати у нетверезому стані.

Він стверджує, що правоохоронці заважали роботі його адвокатів і продемонстрував результати тестів на наркотики, які він зробив у трьох різних клініках і які підтверджують, що він не вживав наркотиків.

Депутат додав, що автомобіль, на якому він потрапив у ДТП, належить його друзям: "Ми хочемо розібратися, кому це вигідно... Можливо, ті люди, проти яких я борюся весь час".

Нардеп сказав, що бореться "проти забудовників і сміттєвої мафії".

Що передувало: 8 липня у центрі Львова 32-річний позафракційний нардеп Олександр Юрченко за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія.

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