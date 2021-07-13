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Юрченко запевняє, що не вживав наркотиків і не буде складати мандат

Вівторок, 13 липня 2021, 13:56

Позафракційний народний депутат Олександр Юрченко заявив, що не вживав наркотиків і не планує складати депутатський мандат через ДТП у Львові.

Джерело: Юрченко біля Верховної Ради, Укрінформ

Пряма мова: "Якщо на вас, не дай боже, нападе злочинець, який чи обкраде вас, чи нападе фізично на вас, чи сфальсифікує матеріали, порушить ваші права, - ви підете на роботу писати заяву на звільнення? Аналізи проти мене сфальсифіковані і є ті, хто за це буде покараний".

Деталі: За його словами, він першим викликав поліцію на місце події після "нападу другого учасника ДТП".

Юрченко заявив, що після того, як поліція дізналася, що він народний депутат, його почали підозрювати у нетверезому стані.

Він стверджує, що правоохоронці заважали роботі його адвокатів і продемонстрував результати тестів на наркотики, які він зробив у трьох різних клініках і які підтверджують, що він не вживав наркотиків.

Депутат додав, що автомобіль, на якому він потрапив у ДТП, належить його друзям: "Ми хочемо розібратися, кому це вигідно... Можливо, ті люди, проти яких я борюся весь час".

Нардеп сказав, що бореться "проти забудовників і сміттєвої мафії".

Що передувало: 8 липня у центрі Львова 32-річний позафракційний нардеп Олександр Юрченко за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія.

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Передісторія: 

  • 13 вересня 2020 року НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України. 
  • 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин.  17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього. Юрченко, який написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу", і Фіщенко провину заперечують.
  • 17 вересня парламентська фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ підозрює в хабарництві. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопотали про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
  • 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн. Нардеп вийшов під заставу.

Теми: Верховна Раданаркотики


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