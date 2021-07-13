Юрченко уверяет, что не употреблял наркотики и не будет отказываться от мандата

Внефракционный народный депутат Александр Юрченко заявил, что не употреблял наркотики и не планирует сдавать депутатский мандат из-за ДТП во Львове.

Источник: Юрченко возле Верховной Рады, Укринформ

Прямая речь: "Если вас, не дай бог, нападет преступник, или обворует вас, нападет физически на вас, сфальсифицирует материалы, нарушит ваши права, - вы пойдете на работу писать заявление на увольнение? Анализы против меня сфальсифицированы и есть те, кто за это будет наказан".

Детали: По его словам, он первым вызвал полицию на место происшествия после "нападения второго участника ДТП".

Юрченко заявил, что после того, как полиция узнала, что он народный депутат, его начали подозревать в нетрезвом состоянии.

Он утверждает, что правоохранители мешали работе его адвокатов и продемонстрировал результаты тестов на наркотики, которые он сделал в трех разных клиниках, которые подтверждают, что он не употреблял наркотиков.

Депутат добавил, что автомобиль, на котором он попал в ДТП, принадлежит его друзьям: "Мы хотим разобраться, кому это выгодно... Возможно, те люди, против которых я борюсь все время".

Нардеп сказал, что борется "против застройщиков и мусорной мафии".

Что предшествовало: 8 июля в центре Львова 32-летний нардеп внефракционный Александр Юрченко за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, а затем напал на его водителя.

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