Семенченка випустили під домашній арешт
Середа, 14 липня 2021, 10:27
Колишньому нардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід і замість арешту обрали цілодобовий домашній арешт.
Джерело: ухвала суду, надана УП, Семенченко у Facebook
Деталі: Ухвала діє до 14 вересня включно.
Семенченко також має прибувати за вимогою до слідчого, суду, прокурора, не відлучатися з Києва без дозволу суду, слідчого і прокурора, утримуватися від спілкування зі свідками у справі, здати парпорта для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю.
Передісторія:
- 24 березня СБУ повідомила, що викрила т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону "Донбас" і екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ").
- 26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень. Обрали також запобіжні заходи іншим фігурантам справи: ексбійцю батальйону "Донбас" Олександру Новікову та екскомандиру бататальйону "Донбас" Анатолію Віногродському.
- 14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.
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Українська правда