Семенченка випустили під домашній арешт

Колишньому нардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід і замість арешту обрали цілодобовий домашній арешт.

Джерело: ухвала суду, надана УП, Семенченко у Facebook

Деталі: Ухвала діє до 14 вересня включно.

Семенченко також має прибувати за вимогою до слідчого, суду, прокурора, не відлучатися з Києва без дозволу суду, слідчого і прокурора, утримуватися від спілкування зі свідками у справі, здати парпорта для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю.

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