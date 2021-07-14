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Семенченка випустили під домашній арешт

Середа, 14 липня 2021, 10:27
Семенченка випустили під домашній арешт

Колишньому нардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід і замість арешту обрали цілодобовий домашній арешт.

Джерело: ухвала суду, надана УП, Семенченко у Facebook

Деталі: Ухвала діє до 14 вересня включно. 

Семенченко також має прибувати за вимогою до слідчого, суду, прокурора, не відлучатися з Києва без дозволу суду, слідчого і прокурора, утримуватися від спілкування зі свідками у справі, здати парпорта для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю.

Передісторія:  

Українська правда

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Теми: Семенченкосуд
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