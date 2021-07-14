Семенченко выпустили под домашний арест

Бывшему нардепу Семену Семенченко изменили меру пресечения и вместо ареста выбрали круглосуточный домашний арест.

Источник: решение суда, предоставленное УП, Семенченко в Facebook

Детали: Постановление действует до 14 сентября включительно.

Семенченко также должен прибывать по требованию к следователю, в суд, к прокурору, не отлучаться из Киева без разрешения суда, следователя и прокурора, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

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