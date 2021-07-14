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Семенченко выпустили под домашний арест

Среда, 14 июля 2021, 10:27

Бывшему нардепу Семену Семенченко изменили меру пресечения и вместо ареста выбрали круглосуточный домашний арест.

Источник: решение суда, предоставленное УП, Семенченко в Facebook

Детали: Постановление действует до 14 сентября включительно.

Семенченко также должен прибывать по требованию к следователю, в суд, к прокурору, не отлучаться из Киева без разрешения суда, следователя и прокурора, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

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Предыстория:

  • 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ").
  • 26 марта суд арестовал на 2 месяца Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил Евгения Шевченко под арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. Выбрали также меры другим фигурантам дела: экс-бойцу батальона "Донбасс" Александру Новикову и экс-командиру бататальйону "Донбасс" Анатолию Виногродському.
  • 14 мая Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла совершения террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года. Подозрение в теракте выдвинули Семенченко.

Украинская правда
Темы: Семенченкосуд
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