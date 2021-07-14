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Венедіктова викликала Тупицького в ОГП, щоб вручити підозру – адвокат

Середа, 14 липня 2021, 23:44

Адвокат колишнього глави КСУ Олександра Тупицького заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала йому повістку в ОГП з метою вручити повідомлення про підозру в кримінальному провадженні.

Джерело: адвокат Тупицького Ростислав Кравець в Facebook

Деталі: Венедіктова викликала Тупицького на 11 годину 16 липня до приміщення Офісу генпрокурора. 

Пряма мова Кравця: "О 21:55 доставили повістку з порушенням норм КПК. На завтра викликають для вручення нової підозри. Самої підозри ще немає, але до ранку планують написати.

А що за справа? За рішення 27.10.2020 заявник нардеп ("Голосу" Ярослав - ред.) Юрчишин".

 

У жовтні 2020 року Юрчишин розповідав, що за його заявою відкрили провадження за статтею "Замах на захоплення влади".

Довідково: За даними Prosud, Кравець фігурує на плівках із кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО "Правова держава" використовують для подачі позовів та заяв, у яких зацікавлений сам Вовк.

Передісторія: 14 липня Верховний Суд визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

В Офісі президента вважають, що Верховний Суд своїм рішенням намагається захистити корупційну систему і знищити судову реформу.

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Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС. 
  • 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що документи скасовано за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".
  • Обоє звільнених суддів оскаржили указ президента у Верховному Суді. Також вони звернулися до Окружного адмінсуду Києва, вимагаючи заборони звільняти їх із посади судді КСУ та заборони виплачувати їм кошти.

Українська правда
Теми: ВенедіктоваТупицький


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