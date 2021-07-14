Венедіктова викликала Тупицького в ОГП, щоб вручити підозру – адвокат

Адвокат колишнього глави КСУ Олександра Тупицького заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала йому повістку в ОГП з метою вручити повідомлення про підозру в кримінальному провадженні.

Джерело: адвокат Тупицького Ростислав Кравець в Facebook

Деталі: Венедіктова викликала Тупицького на 11 годину 16 липня до приміщення Офісу генпрокурора.

Пряма мова Кравця: "О 21:55 доставили повістку з порушенням норм КПК. На завтра викликають для вручення нової підозри. Самої підозри ще немає, але до ранку планують написати.

А що за справа? За рішення 27.10.2020 заявник нардеп ("Голосу" Ярослав - ред.) Юрчишин".

У жовтні 2020 року Юрчишин розповідав, що за його заявою відкрили провадження за статтею "Замах на захоплення влади".

Довідково: За даними Prosud, Кравець фігурує на плівках із кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО "Правова держава" використовують для подачі позовів та заяв, у яких зацікавлений сам Вовк.

Передісторія: 14 липня Верховний Суд визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

В Офісі президента вважають, що Верховний Суд своїм рішенням намагається захистити корупційну систему і знищити судову реформу.

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