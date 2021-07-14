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Венедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат

Среда, 14 июля 2021, 23:44

Адвокат бывшего главы КСУ Александра Тупицкого заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему повестку в ОГП с целью вручить сообщение о подозрении в криминальном производстве.

Источник: адвокат Тупицкого Ростислав Кравец в Facebook

Детали: Венедиктова вызвала Тупицкого на 11:00 16 июля в помещение Офиса генпрокурора.

Прямая речь Кравца: "В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения правда ещё нет, но до утра планируют написать.

А что за дело? За решение 27.10.2020 заявитель нардеп ("Голоса" Ярослав – ред.) Юрчишин".

 

В октябре 2020 года Юрчишин рассказывал, что по его заявлению открыли производство по статье "Покушение на захват власти".

Справка: По данным Prosud, Кравец фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка, где его ОО "Правовое государство" используют для подачи исков и заявлений, в которых заинтересован сам Волк.

Предыстория: 14 июля Верховный Суд признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

В Офисе президента считают, что Верховный Суд своим решением пытается защитить коррупционную систему и уничтожить судебную реформу.

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Напомним:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. 
  • 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Он отметил, что документы отменены по результатам "аудита указов експрезидента, проведенного во исполнение решения СНБО".
  • Оба уволенных судей обжаловали указ президента в Верховном Суде. Также они обратились в Окружной админсуд Киева, требуя запрета увольнять их с должности судьи КСУ и запрета выплачивать им средства.

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваТупицкий
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