Кличко подякував Авакову за роботу

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що за 7 років роботи звільнений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вибудовував роботу відомства з нуля і подякував йому за конструктивні відносини.

Джерело: Facebook-сторінка мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова: "Понад 7 років він очолював відомство, роботу якого довелося, по великому рахунку, вибудовувати з нуля. Розпочати реформу і трансформацію правоохоронних органів, створити національну та патрульну поліцію. Забезпечувати правопорядок в країні, яка 7 років протистоїть російській агресії.

Так, в МВС, як і в роботі інших державних інституцій, не все ідеально. Викликів іще багато і є над чим працювати. Але в 2014 році, за міністра Авакова, був закладений фундамент для кардинальних змін в правоохоронній сфері. І це треба визнати.

У мене, як мера столиці, завжди були ділові і конструктивні відносини з міністром Арсеном Аваковим і я хочу щиро подякувати йому за це".

Деталі: За його словами, наступний міністр має продовжити реформу в правоохоронних органах: "Щоб люди довіряли поліції".

Передісторія:

13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку.

15 липня Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський представив фракції "Слуга народу" голову правоохоронного комітету ВР Дениса Монастирського як кандидата на посаду голови МВС. За призначення Монастирського голосуватимуть у п'ятницю 16 липня.

Монастирський уже відзначився тим, що давав позитивний відгук на дисертацію депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви.

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