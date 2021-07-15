Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко подякував Авакову за роботу

Четвер, 15 липня 2021, 12:58

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що за 7 років роботи звільнений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вибудовував роботу відомства з нуля і подякував йому за конструктивні відносини.

Джерело: Facebook-сторінка мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова: "Понад 7 років він очолював відомство, роботу якого довелося, по великому рахунку, вибудовувати з нуля. Розпочати реформу і трансформацію правоохоронних органів, створити національну та патрульну поліцію. Забезпечувати правопорядок в країні, яка 7 років протистоїть російській агресії.

Так, в МВС, як і в роботі інших державних інституцій, не все ідеально. Викликів іще багато і є над чим працювати. Але в 2014 році, за міністра Авакова, був закладений фундамент для кардинальних змін в правоохоронній сфері. І це треба визнати.

У мене, як мера столиці, завжди були ділові і конструктивні відносини з міністром Арсеном Аваковим і я хочу щиро подякувати йому за це".

Деталі: За його словами, наступний міністр має продовжити реформу в правоохоронних органах: "Щоб люди довіряли поліції".

Передісторія:

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

Постійно тимчасовий. Як Аваков всидів у кріслі міністра при Зеленському

Другий термін Авакова. Як міністр часів Порошенка став незамінним при Зеленському

Українська правда
Теми: АваковВіталій КличкоКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні за добу вакцинували рекордну кількість людей

Повені в Німеччині: зниклими вважаються більше тисячі людей, щонайменше 80 загиблих

Байден і Меркель підписали Вашингтонську декларацію

фотоНа Донбасі окупанти обстріляли селище Нью-Йорк

Вибух на Хмельниччині: шестеро постраждалих, серед яких 4-річна дитина

У Білорусі продовжуються масові обшуки та затримання активістів

Усі новини...
Аваков
Рада звільнила Авакова 
Разумков шкодує щодо відставки Авакова, але підтримає її
Комітет Ради рекомендував парламенту самостійно вирішити, чи звільняти Авакова
Останні новини
10:00
В Україні побудували першу за 10 років нову злітно-посадкову смугу
09:47
В Україні за добу вакцинували рекордну кількість людей
09:45
Вистави, шоу, концерти й афіші з 16 липня мають бути українською
09:32
Кількість жертв повеней у Бельгії зросла до 12
09:10
Рада криміналізувала відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин
08:50
В окупованому Криму спека і горить сміттєвий полігон
08:39
Повені в Німеччині: зниклими вважаються більше тисячі людей, щонайменше 80 загиблих
08:21
За добу в Україні зафіксували 737 нових хворих на COVID, 17 людей померли
08:00
Головні новини четверга і ночі: звільнення Авакова, зустріч Байдена і Меркель
07:53
Доба на Донбасі: обстріли, ворожі безпілотники, поранені бійці ЗСУ
Усі новини...