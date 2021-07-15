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Кличко поблагодарил Авакова за работу

Четверг, 15 июля 2021, 12:58

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что за 7 лет работы уволенный министр внутренних дел Арсен Аваков выстраивал работу ведомства с нуля и поблагодарил его за конструктивные отношения.

Источник: Facebook-страница мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь: "Более 7 лет он возглавлял ведомство, работу которого пришлось, по большому счету, выстраивать с нуля. Начать реформу и трансформацию правоохранительных органов, создать национальную и патрульную полицию. Обеспечивать правопорядок в стране, которая 7 лет противостоит российской агрессии.

Дак, в МВД, как и в работе других государственных учреждений, не все идеально. Вызовов еще много и есть над чем работать. Но в 2014 году, при министре Авакова, был заложен фундамент для кардинальных изменений в правоохранительной сфере. И это надо признать.

У меня, как мэра столицы, всегда были деловые и конструктивные отношения с министром Арсеном Аваковым и я хочу искренне поблагодарить его за это".

Детали: По его словам, следующий министр должен продолжить реформу в правоохранительных органах: "Чтобы люди доверяли полиции".

Предыстория: 

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Украинская правда
Темы: АваковВиталий КличкоКиев
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