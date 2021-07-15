Ротація голови МВС: Шмигаль вніс подання на Монастирського
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс кандидатуру народного депутата Дениса Монастирського на посаду голови Міністерства внутрішніх справ.
Джерело: пост народного депутата Ярослава Юрчишина у Facebook і коментар речниці спікера парламенту УП
Деталі: Подання внесено за пропозицією фракції "Слуга народу".
На сайті парламенту його ще немає, але у голови Верховної Ради підтвердили, що відповідне подання надійшло до парламенту.
За призначення Монастирського планують голосувати в останній день перед канікулами Верховної Ради, 16 липня.
Цьому передувало: 15 липня Верховна Рада відправила у відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, яку він посідав понад 7 років.
Передісторія:
- 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку.
- Президент Володимир Зеленський представив фракції "Слуга народу" голову правоохоронного комітету ВР Дениса Монастирського як кандидата на посаду голови МВС.
- Монастирський уже відзначився тим, що давав позитивний відгук на дисертацію депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви.
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