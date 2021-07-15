Ротація голови МВС: Шмигаль вніс подання на Монастирського 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс кандидатуру народного депутата Дениса Монастирського на посаду голови Міністерства внутрішніх справ.

Джерело: пост народного депутата Ярослава Юрчишина у Facebook і коментар речниці спікера парламенту УП

Деталі: Подання внесено за пропозицією фракції "Слуга народу".

На сайті парламенту його ще немає, але у голови Верховної Ради підтвердили, що відповідне подання надійшло до парламенту.

За призначення Монастирського планують голосувати в останній день перед канікулами Верховної Ради, 16 липня.

Цьому передувало: 15 липня Верховна Рада відправила у відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, яку він посідав понад 7 років.

Передісторія:

13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський представив фракції "Слуга народу" голову правоохоронного комітету ВР Дениса Монастирського як кандидата на посаду голови МВС.

Монастирський уже відзначився тим, що давав позитивний відгук на дисертацію депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви.

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку