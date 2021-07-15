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Ротація голови МВС: Шмигаль вніс подання на Монастирського 

Четвер, 15 липня 2021, 14:30

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс кандидатуру народного депутата Дениса Монастирського на посаду голови Міністерства внутрішніх справ. 

Джерело: пост народного депутата Ярослава Юрчишина у Facebook і коментар речниці спікера парламенту УП

Деталі: Подання внесено за пропозицією фракції "Слуга народу".

 

На сайті парламенту його ще немає, але у голови Верховної Ради підтвердили, що відповідне подання надійшло до парламенту.

За призначення Монастирського планують голосувати в останній день перед канікулами Верховної Ради, 16 липня.

Цьому передувало: 15 липня Верховна Рада відправила у відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, яку він посідав понад 7 років.

Передісторія:

  • 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку
  • Президент Володимир Зеленський представив фракції "Слуга народу" голову правоохоронного комітету ВР Дениса Монастирського як кандидата на посаду голови МВС. 
  • Монастирський уже відзначився тим, що давав позитивний відгук на дисертацію депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви.

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

Теми: МонастирськийМВСШмигаль Кабінет міністрівВерховна Рада


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