Ротация главы МВД: Шмыгаль внес представление на Монастырского

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского на пост главы Министерства внутренних дел.

Источник: пост народного депутата Ярослава Юрчишина в Facebook и комментарий пресс-секретаря спикера парламента УП

Детали: Представление внесено по предложению фракции "Слуга народа".

На сайте парламента его еще нет, но у главы Верховной Рады подтвердили, что соответствующее представление поступило в парламент.

За назначение Монастырского планируют голосовать в последний день перед каникулами Верховной Рады, 16 июля.

Этому предшествовало: 15 июля Верховная Рада отправила в отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет.

Предыстория:

13 июля стало известно, что Арсен Аваков, который возглавлял Министерство внутренних дел более 7 лет, подал заявление об отставке.

Президент Владимир Зеленский представил фракции "Слуга народа" главу правоохранительного комитета ВР Дениса Монастырского в качестве кандидата на пост главы МВД. За назначение Монастырского будут голосовать в пятницу 16 июля.

Монастырский уже отличился тем, что давал положительный отзыв на диссертацию депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы.

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