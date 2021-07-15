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Ротация главы МВД: Шмыгаль внес представление на Монастырского

Четверг, 15 июля 2021, 14:30
Ротация главы МВД: Шмыгаль внес представление на Монастырского

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского на пост главы Министерства внутренних дел.

Источник: пост народного депутата Ярослава Юрчишина в Facebook и комментарий пресс-секретаря спикера парламента УП

Детали: Представление внесено по предложению фракции "Слуга народа".

 

На сайте парламента его еще нет, но у главы Верховной Рады подтвердили, что соответствующее представление поступило в парламент.

За назначение Монастырского планируют голосовать в последний день перед каникулами Верховной Рады, 16 июля.

Этому предшествовало: 15 июля Верховная Рада отправила в отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет.

Предыстория: 

  • 13 июля стало известно, что Арсен Аваков, который возглавлял Министерство внутренних дел более 7 лет, подал заявление об отставке.
  • Президент Владимир Зеленский представил фракции "Слуга народа" главу правоохранительного комитета ВР Дениса Монастырского в качестве кандидата на пост главы МВД. За назначение Монастырского будут голосовать в пятницу 16 июля.
  • Монастырский уже отличился тем, что давал положительный отзыв на диссертацию депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы.

Читайте также: Конец эпохи Авакова. Как Зеленский уговорил министра уйти в отставку

"Украинская правда" в Threads

Темы: МонастырскийМВДШмыгальКабинет министровВерховная Рада
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