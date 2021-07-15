Корнієнко вважає Авакова найкращим мером для Харкова
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає звільненого з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращою кандидатурою на посаду мера Харкова.
Джерело: Корнієнко під будівлею ВР, "Укрінформ"
Пряма мова: "Я для Харкова кращого варіанта, ніж Арсен Борисович, не бачу. Це буде остаточна крапка в питанні "Харьков – русский город". Це свідчило би, що там (у Харкові – ред.) українська патріотична влада, там людина, яка точно за 10 років не дала підстав сумніватися у своїй патріотичності. Господарські якості в Арсена Борисовича теж є".
Деталі: Корнієнко не сказав, чи планує партія "Слуга народу" висунути Авакова на посаду мера Харкова.
Передісторія:
- 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку.
- 15 липня Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
- 30 березня Верховна Рада призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.
- Харківська міськрада 24 лютого припинила повноваження Геннадія Кернеса, який помер від коронавірусу ще 17 грудня минулого року у Німеччині.
- Кандидатами на вибори зараз є ексмер Харкова, ексгубернатор Харківської області та екснардеп Михайло Добкін та в.о. мера Ігор Терехов.
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