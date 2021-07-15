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Корнієнко вважає Авакова найкращим мером для Харкова

Четвер, 15 липня 2021, 14:48
Корнієнко вважає Авакова найкращим мером для Харкова

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає звільненого з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращою кандидатурою на посаду мера Харкова.

Джерело: Корнієнко під будівлею ВР, "Укрінформ"

Пряма мова: "Я для Харкова кращого варіанта, ніж Арсен Борисович, не бачу. Це буде остаточна крапка в питанні "Харьков – русский город". Це свідчило би, що там (у Харкові – ред.) українська патріотична влада, там людина, яка точно за 10 років не дала підстав сумніватися у своїй патріотичності. Господарські якості в Арсена Борисовича теж є".

Деталі: Корнієнко не сказав, чи планує партія "Слуга народу" висунути Авакова на посаду мера Харкова.

Передісторія:

  • 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку
  • 15 липня Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
  • 30 березня Верховна Рада призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.
  • Харківська міськрада 24 лютого припинила повноваження Геннадія Кернеса, який помер від коронавірусу ще 17 грудня минулого року у Німеччині. 
  • Кандидатами на вибори зараз є ексмер Харкова, ексгубернатор Харківської області та екснардеп Михайло Добкін та в.о. мера Ігор Терехов.

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

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Українська правда

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Теми: АваковХарківОлександр Корнієнко Верховна Рада
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