Корнієнко вважає Авакова найкращим мером для Харкова

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає звільненого з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращою кандидатурою на посаду мера Харкова.

Джерело: Корнієнко під будівлею ВР, "Укрінформ"

Пряма мова: "Я для Харкова кращого варіанта, ніж Арсен Борисович, не бачу. Це буде остаточна крапка в питанні "Харьков – русский город". Це свідчило би, що там (у Харкові – ред.) українська патріотична влада, там людина, яка точно за 10 років не дала підстав сумніватися у своїй патріотичності. Господарські якості в Арсена Борисовича теж є".

Деталі: Корнієнко не сказав, чи планує партія "Слуга народу" висунути Авакова на посаду мера Харкова.

Передісторія:

13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку.

15 липня Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

30 березня Верховна Рада призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.

Харківська міськрада 24 лютого припинила повноваження Геннадія Кернеса, який помер від коронавірусу ще 17 грудня минулого року у Німеччині.

Кандидатами на вибори зараз є ексмер Харкова, ексгубернатор Харківської області та екснардеп Михайло Добкін та в.о. мера Ігор Терехов.

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