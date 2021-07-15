Корниенко считает Авакова лучшим мэром для Харькова

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает уволеного с должности министра внутренних дел Арсена Авакова лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова.

Источник: Корниенко под зданием ВР, "Укринформ"

Прямая речь: "Я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу. Это будет окончательная точка в вопросе "Харьков - русский город". Это свидетельствовало бы, что там (в Харькове - ред.) украинская патриотическая власть, там человек, который точно за 10 лет не дал оснований сомневаться в своей патриотичности. Хозяйственные качества у Арсена Борисовича тоже есть".

Детали: Корниенко не сказал, планирует ли партия "Слуга народа" выдвинуть Авакова на пост мэра Харькова.

Предыстория:

13 июля стало известно, что Арсен Аваков, который возглавлял Министерство внутренних дел более 7 лет, подал заявление об отставке.

15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

30 марта Верховная Рада назначила выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.

Харьковский горсовет 24 февраля прекратила полномочия Геннадия Кернеса, который умер от коронавируса еще 17 декабря прошлого года в Германии.

Кандидатами на выборы сейчас являются экс-мэр Харькова, экс-губернатор Харьковской области и экс-нардеп Михаил Добкин и и.о. мэра Игорь Терехов.

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