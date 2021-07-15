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Корниенко считает Авакова лучшим мэром для Харькова

Четверг, 15 июля 2021, 14:48

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает уволеного с должности министра внутренних дел Арсена Авакова лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова.

Источник: Корниенко под зданием ВР, "Укринформ"

Прямая речь: "Я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу. Это будет окончательная точка в вопросе "Харьков - русский город". Это свидетельствовало бы, что там (в Харькове - ред.) украинская патриотическая власть, там человек, который точно за 10 лет не дал оснований сомневаться в своей патриотичности. Хозяйственные качества у Арсена Борисовича тоже есть".

Детали: Корниенко не сказал, планирует ли партия "Слуга народа" выдвинуть Авакова на пост мэра Харькова.

Предыстория: 

  • 13 июля стало известно, что Арсен Аваков, который возглавлял Министерство внутренних дел более 7 лет, подал заявление об отставке.
  • 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
  • 30 марта Верховная Рада назначила выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.
  • Харьковский горсовет 24 февраля прекратила полномочия Геннадия Кернеса, который умер от коронавируса еще 17 декабря прошлого года в Германии.
  • Кандидатами на выборы сейчас являются экс-мэр Харькова, экс-губернатор Харьковской области и экс-нардеп Михаил Добкин и и.о. мэра Игорь Терехов.

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Темы: АваковХарьковАлександр Корниенко Верховная Рада
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