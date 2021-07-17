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Головні новини п'ятниці і ночі: закон про мову, Монастирський

Субота, 17 липня 2021, 08:00

Набули чинності чергові норми закону про мову, Монастирський став новим міністром внутрішніх справ  — актуальні новини 16 липня.

Про закон про мову

16 липня набули чинності чергові норми закону про мову, які передбачають, що всі концерти, шоу-програми, фільми, екскурсії мають проводитися українською мовою.

Також 16 липня розпочинається реєстрація на іспит на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків та осіб, які мають намір набути громадянство України.

Про Монастирського

Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ — його кандидатуру підтримав 271 депутат.

На посаді міністра він, серед іншого, планує зосередити увагу на боротьбі з організованою злочинністю, безпеці дорожнього руху, зміцненні "внутрішньої стійкості і оборони країни, поверненні Криму і Донбасу".

Про інші важливі новини

УЄФА у відповідь на запит російського видання "РИА Новости" щодо емблеми Української асоціації футболу зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава" повідомила, що це є внутрішньою справою Української прем'єр-ліги.

США відправили в Україну 2 млн доз вакцини проти COVID-19 виробника Moderna.

Поліція Колумбії заявила, що колишній співробітник міністерства юстиції Гаїті Джозеф Фелікс Бадіо, імовірно, наказав вбити президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який повертає в'язницю за брехню у деклараціях.

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Українська правда


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