Главные новости пятницы и ночи: закон о языке, Монастырский

Вступили в силу очередные нормы закона о языке, Монастырский стал новым министром внутренних дел - актуальные новости 16 июля.

О законе о языке

16 июля вступили в силу очередные нормы закона о языке, которые предусматривают, что все концерты, шоу-программы, фильмы, экскурсии должны проводиться на украинском языке.

Также 16 июля начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей и лиц, которые намерены обрести гражданство Украины.

О Монастырском

Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел — его кандидатуру поддержал 271 депутат.

В должности министра он, среди прочего, планирует сосредоточить внимание на борьбе с организованной преступностью, безопасности дорожного движения, укреплении "внутренней устойчивости и обороны страны, возвращении Крыма и Донбасса".

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