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У ЄС підготували план співпраці зі "Східним партнерством" з інвестиціями на 2,3 млрд євро

П'ятниця, 2 липня 2021, 14:12
У ЄС підготували план співпраці зі Східним партнерством з інвестиціями на 2,3 млрд євро

У ЄС підготували план подальшої співпраці з країнами "Східного партнерства", що підкріплюється інвестиційним пакетом у розмірі 2,3 млрд євро.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це оголосив речник Єврокомісії Петер Стано на щоденному брифінгу. 

"Цей комплексний порядок денний включає розвиток торгівлі, створення нових робочих місць, інвестиції в інфраструктуру, посилення демократичних інституцій та верховенства права, підтримку "зеленого" та цифрового переходу, просування ідей справедливого суспільства з гендерною рівністю та інклюзивністю", - зазначив Петер Стано.

У комюніке деталізують, що ці цілі підкріплюються інвестиційним планом у розмірі 2,3 млрд євро у вигляді грантів, гарантій та змішаних інструментів, з можливістю залучити до 17 млрд євро публічних та приватних інвестицій. Це має сприяти відновленню після епідемії коронавірусу та посиленню стійкості країн "Східного партнерства" у довгостроковій перспективі.

Серед іншого, йдеться про підтримку малого й середнього бізнесу, будівництво або оновлення 3000 км пріоритетних автошляхів і залізниці, боротьбу з корупцією, скорочення споживання електроенергії на 20% у 250 тисячах домогосподарств, покращення якості води й повітря, покращення доступу до інтернету, допомогу з вакцинацією медпрацівників, допомогу громадським організаціям і незалежним медіа, можливості поїздок для 70 000 студентів та дослідників. 

Пропозицію обговорюватимуть всередині ЄС та з країнами-партнерами перед наступним самітом "Східного партнерства" у грудні 2021 року. 

На запитання ЗМІ Петер Стано уточнив, що план охоплює у тому числі Білорусь - попри заяву офіційного Мінська про призупинення участі у "Східному партнерстві".

"Так, він (план) включає народ Білорусі. Як відомо, у зв’язку з поведінкою режиму Лукашенка фактично всі контакти і співпраця з ним призупинені, і ЄС дуже чітко заявив свою позицію у зв’язку з неприйнятними репресіями в країні… Ми запровадили санкції, але й підкреслили, що це не впливає на наші контакти з народом Білорусі, з громадянським суспільством. Врешті, "Східне партнерство" - це про створення переваг для людей. Тож ми продовжимо робити максимум з того, що можемо, і наші ініціативи включатимуть Білорусь - але у межах "червоних ліній", які визначені позицією ЄС у зв’язку з тим, що відбувається в країні", - прокоментував речник. 

Він нагадав, що ЄС тримає наготові пакет у розмірі 3 млрд євро для Білорусі на випадок, якщо країна піде демократичним шляхом.  

"Східне партнерство" - ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів - Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄССхідне партнерствоінвестиції
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