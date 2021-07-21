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Новини 21 липня: зустріч Зеленського з Байденом, угода щодо "Північного потоку-2" 

Середа, 21 липня 2021, 20:57
Новини 21 липня: зустріч Зеленського з Байденом, угода щодо Північного потоку-2 

Байден зустрінеться з Зеленським вкінці літа, США та ЄС досягли угоди щодо  "Північного потоку-2 – актуальні новини 21 липня.

Про зустріч Байдена з Зеленським

На сайті Білого дому повідомили, що президент США Джо Байден чекає українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.

Про "Північний потік-2"

США і Німеччина досягли угоди, яка дозволяє завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", та можуть оголосити про домовленість у середу.

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що рішення щодо "Північного потоку - 2" не може прийматися за спиною у тих, кому цей проект загрожує.

Про в’їзд до ЄС

Словаччина дозволила вільний в'їзд для мандрівників з України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. До цього це вже зробили Литва, Естонія, Фінляндія та Франція.

Ймовірно, до кінця тижня для вільного в’їзду з України мають відкритися ще шість європейських країн: Австрія, Ісландія (не входить в ЄС, але входить в Шенген), Іспанія, Люксембург, Португалія та Нідерланди.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийБайденПівнічний потік-2
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