Новини 21 липня: зустріч Зеленського з Байденом, угода щодо "Північного потоку-2"
Байден зустрінеться з Зеленським вкінці літа, США та ЄС досягли угоди щодо "Північного потоку-2 – актуальні новини 21 липня.
Про зустріч Байдена з Зеленським
На сайті Білого дому повідомили, що президент США Джо Байден чекає українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.
Про "Північний потік-2"
США і Німеччина досягли угоди, яка дозволяє завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", та можуть оголосити про домовленість у середу.
В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що рішення щодо "Північного потоку - 2" не може прийматися за спиною у тих, кому цей проект загрожує.
Про в’їзд до ЄС
Словаччина дозволила вільний в'їзд для мандрівників з України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. До цього це вже зробили Литва, Естонія, Фінляндія та Франція.
Ймовірно, до кінця тижня для вільного в’їзду з України мають відкритися ще шість європейських країн: Австрія, Ісландія (не входить в ЄС, але входить в Шенген), Іспанія, Люксембург, Португалія та Нідерланди.
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