Новости 21 июля: встреча Зеленского с Байденом, соглашение по "Северному потоку-2"

Байден встретится с Зеленским в конце лета, США и ЕС достигли соглашения по "Северному потоку-2 – актуальные новости 21 июля.

О встрече Байдена с Зеленским

На сайте Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден ждет украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

О "Северном потоке-2"

США и Германия достигли соглашения, которое позволяет завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2", и могут объявить о договоренности в среду.

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что решение по "Северному потоку – 2" не может приниматься за спиной у тех, кому этот проект угрожает.

О въезде в ЕС

Словакия позволила свободный въезд для путешественников из Украины, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. К этому это уже сделали Литва, Эстония, Финляндия и Франция.

Вероятно, к концу недели для свободного въезда из Украины должны открыться еще шесть европейских стран: Австрия, Исландия (не входит в ЕС, но входит в Шенген), Испания, Люксембург, Португалия и Нидерланды.

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