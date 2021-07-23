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"Причетні спецструктури України": Молдова розслідувала зникнення Чауса

П'ятниця, 23 липня 2021, 12:21

Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про завершення розслідування у справі щодо зникнення українського екссудді Миколи Чауса: за даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні держструктури України.

Джерело: Hromadske з посиланням на місцеві видання Unimedia та evz.ro

Пряма мова: "В основному ми завершили розслідування тут, у Республіці Молдова. Ми надіслали декілька запитів про встановлення в Україні судово-позовного прохання і чекаємо відповідей. Наше завдання – ідентифікувати людей, які приїхали з України та провели відповідні операції тут, у Молдові".

Деталі: Генпрокурор Стояногло зазначив, що правоохоронці у Молдові визначили людей зі спецструктур України, які брали участь у викраденні колишнього судді.

Напередодні Слідчий комітет парламенту Молдови звернувся до Верховної Ради України щодо організації зустрічі для обговорення розслідування зникнення екссудді Миколи Чауса.

Адвокат екссудді Олександр Вишневий повідомив журналістам, що його та інших захисників Чауса запросили для участі в засіданні у двосторонньому міжпарламентському молдовсько-українському форматі, щоб отримати будь-яку інформацію щодо розслідування викрадення екссудді правоохоронними органами України.

"У комісії (парламентська комісія в Молдові – ред.) зазначили, що не мають жодної інформації стосовно цього, оскільки українська сторона не реагує на запити з боку представників влади та правоохоронних органів Молдови", – заявив Вишневий. 

"Така реакція, за їх твердженням, перешкоджає встановленню всіх фігурантів кримінальної справи. А йдеться не тільки про виконавців, а й про замовників злочину, встановлення їхнього місцеперебування", – додав адвокат.

Передісторія: 

  • 9 серпня 2016 року суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса викрили на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому. 
  • 1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Він домагався там політичного притулку. 15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. 
  • 3 квітня 2021 року Миколу Чауса викрали у Кишиневі. МВС Молдови встановило частину організаторів викрадення Чауса і затримало одного підозрюваного. За даними ЗМІ, до викрадення Чауса могли бути причетні українські розвідники. Голова МЗС Дмитро Кулеба запевняв у непричетності України
  • 17 травня Чаус опублікував відео, в якому заявив про плани повернутися в Україну і заперечив, що його викрали. Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском. Згодом Державна прикордонна служба спростувала чутки, що Чаус перебуває у військовій частині ДПСУ на Київщині.
  • У Національному антикорупційному бюро 30 квітня завляли, що екстрадиційна процедура видачі екссудді Миколи Чауса з Молдови офіційно триває.
  • Служба інформації і безпеки Молдови заперечувала справжність опублікованого у ЗМІ документа з іменами 29 співробітників Служби держохорони, які нібито могли бути причетні до викрадення Чауса.

Теми: ЧаусМолдоваскандал


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