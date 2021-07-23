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"Причастны спецструктуры Украины": Молдова расследовала исчезновение Чауса

Пятница, 23 июля 2021, 12:21

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении украинского экс судьи Николая Чауса: по данным правоохранителей, к похищению Чауса причастны госструктуры Украины.

Источник: Hromadske со ссылкой на местные издания Unimedia и evz.ro

Прямая речь: "В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдова. Мы направили несколько запросов об установлении в Украине судебно-исковой просьбы и ждем ответов. Наша задача – идентифицировать людей, которые приехали из Украины и провели соответствующие операции здесь, в Молдове".

Детали: Генпрокурор Стояногло отметил, что правоохранители в Молдове определили людей из спецструктур Украины, которые участвовали в похищении бывшего судьи.

Накануне Следственный комитет парламента Молдовы обратился в Верховную Раду Украины на счет организации встречи для обсуждения расследования исчезновения экс-судьи Николая Чауса.

Адвокат экс-судьи Александр Вишневый сообщил журналистам, что его и других защитников Чауса пригласили для участия в заседании в двустороннем межпарламентском молдавско-украинском формате, чтобы получить какую бы то ни было информацию о расследовании похищения экс-судьи правоохранительными органами Украины.

"В комиссии (парламентская комиссия в Молдове – ред.) отметили, что не имеют никакой информации по этому поводу, поскольку украинская сторона не реагирует на запросы со стороны представителей власти и правоохранительных органов Молдовы", – заявил Вишневый.

"Такая реакция, по их утверждению, препятствует установлению всех фигурантов уголовного дела. А речь идет не только об исполнителях, но и о заказчиках преступления, установлении их местонахождения", – добавил адвокат.

Предыстория:

  • 9 августа 2016 года судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тісяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.
  • 1 марта 2017 года Чауса задержали в Молдове. Он добивался там политического убежища. 15 марта 2021 года стало известно, что Молдова отказала Николаю Чаусу в политическом убежище.
  • 3 апреля 2021 года стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили экс-судью Николая Чауса в центре Кишинева. МВД Молдовы установило часть организаторов похищения Чауса и задержало одного подозреваемого. По данным СМИ, к похищению Чауса могли быть причастны украинские разведчики. Глава МИД Дмитрий Кулеба уверял в непричастности Украины.
  • 17 мая Чаус опубликовал видео, в котором заявил о планах вернуться в Украину и опроверг, что его похитили. Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением. Позже Государственная пограничная служба опровергла слухи, что Чаус находится в воинской части ГПСУ в Киевской области.
  • В Национальном антикоррупционном бюро 30 апреля заявляли, что экстрадиционная процедура выдачи экс-судьи Николая Чауса из Молдовы официально продолжается.
  • Служба информации и безопасности Молдовы отрицала подлинность опубликованного в СМИ документа с именами 29 сотрудников Службы госохраны Украины, которые якобы могли быть причастны к похищению Чауса.

Темы: ЧаусМолдоваскандал
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