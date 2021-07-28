Поліція і прокуратура прийшли з обшуками у київське КП "Плесо"

Головне слідче управління Національної поліції спільно з Офісом генпрокурора проводять обшуки у столичному КП "Плесо".

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на КП

Дослівно: "Головне слідче управління Національної поліції спільно з представником Офісу генерального прокурора у рамках кримінального провадження від 01.08.2019 року прийшли до підприємства з метою виявлення та вилучення документації, що стосується підрядних організацій, які виконували роботи з розчистки та благоустрою об’єктів".

Деталі: Повідомляється, що підприємство "усі наявні документи" надало "в повному обсязі", щоб сприяти "повному та всебічному розслідуванню".

Що було раніше: 27 липня близько 30 співробітників СБУ прибули на полігон твердих побутових відходів №5 для виконання слідчих дій, роботу сміттєзвалища було зупинено. 28 липня слідчі СБУ прийшли на ще одне сміттєзвалище у Києві.

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