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Поліція і прокуратура прийшли з обшуками у київське КП "Плесо"

Середа, 28 липня 2021, 16:29
Поліція і прокуратура прийшли з обшуками у київське КП Плесо
Фото з сайту КП "Плесо"

Головне слідче управління Національної поліції спільно з Офісом генпрокурора проводять обшуки у столичному КП "Плесо".

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на КП

Дослівно: "Головне слідче управління Національної поліції спільно з представником Офісу генерального прокурора у рамках кримінального провадження від 01.08.2019 року прийшли до підприємства з метою виявлення та вилучення документації, що стосується підрядних організацій, які виконували роботи з розчистки та благоустрою об’єктів".

Деталі: Повідомляється, що підприємство "усі наявні документи" надало "в повному обсязі", щоб сприяти "повному та всебічному розслідуванню".

Що було раніше: 27 липня близько 30 співробітників СБУ прибули на полігон твердих побутових відходів №5 для виконання слідчих дій, роботу сміттєзвалища було зупинено. 28 липня слідчі СБУ прийшли на ще одне сміттєзвалище у Києві.

Передісторія:

  • Із 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Нацполіцією та СБУ проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • 12 травня в офісі КП "Спецжитлофонд" та в приміщеннях підрядних організацій проходили обшуки.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено більше 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • 21 травня прокуратура спільно з фіскальною службою провела обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств. 23 червня обшуки пройшли в КП "Київпастранс". Далі обшуки тривали на інших комунальних підприємствах столиці. 
  • Мер Києва Віталій Кличко вважає масові обшуки на комунальних підприємствах столиці спецоперацією проти нього особисто.

Українська правда

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Теми: Київобшуки
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