Полиция и прокуратура пришли с обысками в киевское КП "Плесо"

Главное следственное управление Национальной полиции совместно с Офисом генпрокурора проводят обыски в столичном КП "Плесо".

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на КП

Дословно: "Главное следственное управление Национальной полиции совместно с представителем Офиса генерального прокурора в рамках уголовного производства от 01.08.2019 года пришли на предприятие с целью выявления и изъятия документации, касающейся подрядных организаций, выполнявших работы по расчистке и благоустройству объектов".

Детали: Сообщается, что предприятие "все имеющиеся документы" предоставило "в полном объеме", чтобы способствовать "полному и всестороннему расследованию".

Что было раньше: 27 июля порядка 30 сотрудников СБУ прибыли на полигон твердых бытовых отходов №5 для выполнения следственных действий, работа свалки была остановлена. 28 июля следователи СБУ пришли на еще одну мусоросвалку в Киеве.

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