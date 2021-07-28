Полиция и прокуратура пришли с обысками в киевское КП "Плесо"
Главное следственное управление Национальной полиции совместно с Офисом генпрокурора проводят обыски в столичном КП "Плесо".
Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на КП
Дословно: "Главное следственное управление Национальной полиции совместно с представителем Офиса генерального прокурора в рамках уголовного производства от 01.08.2019 года пришли на предприятие с целью выявления и изъятия документации, касающейся подрядных организаций, выполнявших работы по расчистке и благоустройству объектов".
Детали: Сообщается, что предприятие "все имеющиеся документы" предоставило "в полном объеме", чтобы способствовать "полному и всестороннему расследованию".
Что было раньше: 27 июля порядка 30 сотрудников СБУ прибыли на полигон твердых бытовых отходов №5 для выполнения следственных действий, работа свалки была остановлена. 28 июля следователи СБУ пришли на еще одну мусоросвалку в Киеве.
Предыстория:
- С 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Нацполицией и СБУ проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
- 12 мая в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций проходили обыски.
- По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам.
- 21 мая прокуратура совместно с фискальной службой провела обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" и в офисных помещениях подрядных предприятий. 23 июня обыски прошли в КП "Киевпастранс". Далее обыски продолжались на других коммунальных предприятиях столицы.
- Мэр Киева Виталий Кличко считает массовые обыски на коммунальных предприятиях столицы спецоперацией против него лично.