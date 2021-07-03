Онищенко повідомив про смерть матері, що була фігуранткою його "газової справи"

Ексдепутат-утікач Олександр Онищенко розповів, що його мати Інеса Кадирова померла.

Джерело: повідомлення Онищенка у Facebook

Деталі: Про смерть матері він написав у суботу вдень й додав спільну з нею фотографію.

Інеса Кадирова та Олександр Онищенко

Передісторія: У лютому 2020 року захисники Інеси Кадирової заявляли в ході судових слухань, що обвинувачена є особою похилого віку і тяжко хворіє. Сама підозрювана через адвоката тоді передала заяву, в якій зазначила, що перенесла інфаркт, має переломом плечової кістки та має хворе коліно.

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