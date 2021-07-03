Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Онищенко повідомив про смерть матері, що була фігуранткою його "газової справи"

Субота, 3 липня 2021, 22:38

Ексдепутат-утікач Олександр Онищенко розповів, що його мати Інеса Кадирова померла.

Джерело: повідомлення Онищенка у Facebook

Деталі: Про смерть матері він написав у суботу вдень й додав спільну з нею фотографію.

Інеса Кадирова та Олександр Онищенко
Інеса Кадирова та Олександр Онищенко

Передісторія: У лютому 2020 року захисники Інеси Кадирової заявляли в ході судових слухань, що обвинувачена є особою похилого віку і тяжко хворіє. Сама підозрювана через адвоката тоді передала заяву, в якій зазначила, що перенесла інфаркт, має переломом плечової кістки та має хворе коліно.

Нагадаємо:

  • Інесу Кадирову оголосили у розшук у серпні 2016 року як ймовірну учасницю злочинних схем із розкрадання газу. Йдеться про так звану "газову справу" Олександра Онищенка, який намагався взяти участь у дострокових парламентських виборах у 2019 році.
  • Олександр Онищенко втік із України у 2016 році та знаходиться у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету.
  • За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,6 мільярда гривень.
  • Керівниками злочинного угрупування, крім самого Онищенка, вважаються його матір Інесса Кадирова (на неї було записано майно компаній Онищенка) і бізнесмен Валерій Постний.

Українська правда
Теми: Онищенкогаз


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоНа Філіппінах розбився літак із 85 людьми на борту

В Україні 377 нових заражень коронавірусом, 10 людей померли

Головні новини суботи і ночі: білоруські нелегали в Литві, поразка збірної України

Байден пообіцяв відповісти Росії, якщо вона стоїть за новою кібератакою

фотоПонад 13 тисяч вболівальників підтримали збірну України у фан-зоні Києва

Шевченко: "Найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли"

Усі новини...
Онищенко
Антикорупційний суд виправдав суддю Денисюк зі "справи Онищенка". Що не так з вироком?
Фігурант "газової справи" каже, що Онищенко допомагав йому в Росії тисячею доларів на місяць
На кордоні з Росією затримали фігуранта "газової справи" Онищенка
Останні новини
09:42
Ще 39 тисяч українців отримали вакцину проти Covid
09:13
Вночі окупанти на сході гатили з гранатометів і кулеметів, втрат немає
08:54
відеоНа Філіппінах розбився літак із 85 людьми на борту
08:40
мапиПогода у неділю: синоптики попередили про шквали та град
08:15
В Україні 377 нових заражень коронавірусом, 10 людей померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: білоруські нелегали в Литві, поразка збірної України
07:34
Лукашенко закликав інтелігенцію "не втручатися в політику"
06:58
Україна повернулася на 2-гу позицію в Європі за добовою смертністю від COVID
06:28
Британські військові покидають Афганістан
05:49
Азербайджан обміняв 15 вірменських військовополонених на карти мінних полів у Карабаху
Усі новини...