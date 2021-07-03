Онищенко повідомив про смерть матері, що була фігуранткою його "газової справи"
Субота, 3 липня 2021, 22:38
Ексдепутат-утікач Олександр Онищенко розповів, що його мати Інеса Кадирова померла.
Джерело: повідомлення Онищенка у Facebook
Деталі: Про смерть матері він написав у суботу вдень й додав спільну з нею фотографію.
Передісторія: У лютому 2020 року захисники Інеси Кадирової заявляли в ході судових слухань, що обвинувачена є особою похилого віку і тяжко хворіє. Сама підозрювана через адвоката тоді передала заяву, в якій зазначила, що перенесла інфаркт, має переломом плечової кістки та має хворе коліно.
Нагадаємо:
- Інесу Кадирову оголосили у розшук у серпні 2016 року як ймовірну учасницю злочинних схем із розкрадання газу. Йдеться про так звану "газову справу" Олександра Онищенка, який намагався взяти участь у дострокових парламентських виборах у 2019 році.
- Олександр Онищенко втік із України у 2016 році та знаходиться у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету.
- За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,6 мільярда гривень.
- Керівниками злочинного угрупування, крім самого Онищенка, вважаються його матір Інесса Кадирова (на неї було записано майно компаній Онищенка) і бізнесмен Валерій Постний.
Українська правда