В українському МЗС здивувалися заяві Молдови про завершення розслідування щодо Чауса
У Міністерстві закордонних справ заявили, що розслідування всіх обставин в справі Миколи Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін. Також відомство зі здивуванням сприйняли інформацію від Молдови.
Джерело: коментар, наданий пресслужбою МЗС "Українській правді"
Дослівно: Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці із Молдовою в справі Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ.
Наша позиція чітка: всі обставини справи має встановити розслідування по лінії правоохоронних органів.
12 травня ОГП отримав клопотання Генеральної прокуратури Молдови про надання правової допомоги в рамках відкритої кримінальної справи. 17 травня українська сторона звернулася до молдовської із запитом на отримання додаткової інформації, без якої виконання міжнародно-правової допомоги було унеможливлене.
На цьому тлі викликають здивування заяви про завершення розслідування в Молдові в односторонньому порядку. Логічне питання: а чи дійсно була зацікавленість у встановленні істини чи натомість було завдання реалізувати гучний політичний процес із заздалегідь визначеним результатом? Роль третьої сторони в цій ситуації очевидна. Її мета – дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові та спробувати зруйнувати українсько-молдовські відносини.
Переконані, що встановлення всіх обставин в справі Миколи Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін".
Що було раніше: 23 липня генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про завершення розслідування у справі щодо зникнення українського екссудді Миколи Чауса: за даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні держструктури України.
Передісторія:
- 9 серпня 2016 року суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса викрили на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому.
- 1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Він домагався там політичного притулку. 15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку.
- 3 квітня 2021 року Миколу Чауса викрали у Кишиневі. МВС Молдови встановило частину організаторів викрадення Чауса і затримало одного підозрюваного. За даними ЗМІ, до викрадення Чауса могли бути причетні українські розвідники. Голова МЗС Дмитро Кулеба запевняв у непричетності України.
- 17 травня Чаус опублікував відео, в якому заявив про плани повернутися в Україну і заперечив, що його викрали. Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском. Згодом Державна прикордонна служба спростувала чутки, що Чаус перебуває у військовій частині ДПСУ на Київщині.
- У Національному антикорупційному бюро 30 квітня заявляли, що екстрадиційна процедура видачі Чауса з Молдови офіційно триває.
- Служба інформації і безпеки Молдови заперечувала справжність опублікованого у ЗМІ документа з іменами 29 співробітників Служби держохорони, які нібито могли бути причетні до викрадення Чауса.